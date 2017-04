AUTOS / TURISMO CARRETERA “No me sorprende los resultados que está consiguiendo”

Marco Jakos habló sobre el buen funcionamiento que está demostrando Gastón Mazzacane, no solo esta temporada, sino también años anteriores. Además opinó sobre la sanción por parte de la ACTC hacia el JP Carrera y el Maquin Parts.

Mazzacane peleó hasta el final por la victoria en Olavarría

Mazzacane terminó tercero en Olavarría

El piloto de Chevrolet tuvo un gran fin de semana en la contienda olavarriense del Turismo Carretera, ganó con autoridad la clasificación, también cantó victoria en la serie y si no cometía un error en la final, mientras lideraba, hubiera logrado su primer éxito. Pero todo este alto nivel que está teniendo el Rayo no sorprende en absoluto a una de las cabezas del Dole Racing.

“No comparto las críticas que se le hacen a Gastón. No me sorprenden los resultados que está consiguiendo. Lo sorprendente era cuando estaba treinta, que tenía complicaciones con roturas constantemente y no podía ser competitivo, no esto de ahora. Los que estamos en el automovilismo saber que un piloto que llegó a la Fórmula 1 no le pueden faltar condiciones”, señaló uno de los responsables de la estructura con sede en Ramos Mejía.

Y agregó: “Los que conocemos en ambiente sabemos diferenciar. Un ejemplo es Fernando Alonso. Es uno de los mejores tres pilotos de la Fórmula 1. Sin embargo, no está peleando por las carreras en el último tiempo y no por sus condiciones, sino por el auto que tiene. Con Gastón pasaba lo mismo. Hoy, mucho lo define el auto”.

“Cuando desde el público lo critican lo acepto pero no lo comparto, pero no sin fundamentos. Ahora cuando las críticas vienen de gente que conoce el automovilismo eso me genera sospechas porque se crea un ambiente no óptimo. Me genera sospecha porque sabemos que un campeonato no siempre se gana arriba del auto, sino también abajo y trabajan con la psicología”, explicó Marco.

A su vez, no se quedó afuera y opinó por la sanción que hubo hacia el JP Carrera y el Maquin Parts, quienes fueron multados por haber modificado las tuercas para el cambio de gomas. “A nosotros nos gusta ganar en igualdad de condiciones. Si te ganan en los boxes porque fueron más rápidos, te dará bronca, pero te motiva para un futuro, pero si te ganan de otra manera no está bien. Si la categoría los sancionó como los sancionó algo adulteraron y quisieron sacarle ventaja a los demás equipos”.

Por último, analizó el presente del equipo en el TC: “Estamos muy contentos porque estamos funcionando bien en todas las categorías. El fin de semana de TC estuvimos muy competitivos y la final fue atípica. En condiciones normales estábamos para tener a Gastón y Julián en el podio. Pero el balance hasta ahora del año es positivo”.

