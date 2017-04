SELECCION "No me consta que vengan por Sampaoli"

José Castro, el presidente del Sevilla, asegura que nadie de la AFA se comunicó con él para expresarle el deseo de contratar al DT. "Sampaoli me dice que está contento acá. Hablamos de futuro y tiene un año más de contrato", contó.

Sampaoli, pretendido por la AFA.

En la AFA, su nombre figura como prioridad a la hora de buscar al sucesor del recientemente despedido Edgardo Bauza. Sin embargo, en el Sevilla afirman que ningún dirigente del fútbol argentino se comunicó con ellos para oficializar el interés por Jorge Sampaoli. Eso mismo informó José Castro, el presidente del club español. Este martes, consultado por la prensa al respecto, expresó: "No puedo evitar que se hable de este tema pero no tengo constancia de que la AFA vendrá por Sampaoli. El lunes estuvimos un buen rato juntos hablando del equipo y nada más".

Castro, de buena relación con Daniel Angelici, asegura que hasta el momento no ha recibido ningún llamado pese a las informaciones que nacen de la prensa argentina sobre el interés de Chiqui Tapia y Cía. por Sampa. "El me dice que está contento en el Sevilla. Hablamos de futuro, tiene un año más de contrato y no hay más", manifestó el presidente. Y agregó con respecto a qué pasaría si se diera esa confirmación. "Existe una cláusula por si decide marcharse o si el Sevilla decide prescindir de él, pero no hay ninguna cláusula especial liberatoria para la Selección Argentina. En su momento nadie podía prever esta situación. De todos modos no tengo ninguna constancia oficial de que la AFA vaya a venir para tratar este asunto".

