Publicado el 19.04.2017

Nina Kraviz y Dj Koze en la apertura de Cocoon Ibiza Tras publicar todos los artistas que participarán este verano en Cocoon Ibiza, las fiestas lideradas por Sven Väth han desvelado hoy el cartel con el que comenzarán la temporada.

Dj Koze será el encargado de acompañar a Sven Väth en la terraza de Amnesia mientras que Nina Kraviz encabeza el lineup del club, junto a ella estarán el italiano Ilario Alicante y el productor alemán Dorian Paic.

La cita es el lunes 29 de mayo y las entradas ya están a la venta aquí. +INFO Lunes, 29.05.2017 COCOON IBIZA – GRAND OPENING 2017

[TERRACE] SVEN VÄTH + DJ KOZE

[CLUB] NINA KRAVIZ + ILARIO ALICANTE + DORIAN PAIC@ Amnesia (San Rafael. Ibiza)

