Nicolás Trotta: “La suba del dólar se va a trasladar a los precios como siempre pasó en la Argentina”

Quien suele ser el principal vocero de los datos de inflación que elabora la UMET junto al Instituto Estadístico de los Trabajadores y la Central de Trabajadores de la Argentina, destacó que "con la inflación acumulada del 12,8% que midió nuestro instituto para el primer semestre, la meta de inflación del 17% del Banco Central es incumplible".

Además, Nicolás Trotta, dijo que "por la suba de la inflación hay una caída del 6% del salario real de los trabajadores; y no hay diálogo con el sector de los trabajadores, del sector del capital nacional y del exterior, para revertirlo".

– ¿Cómo analiza el futuro económico luego de la reciente suba del dólar?

– Con mucha preocupación. Si uno observa el año y medio de la gestión de Mauricio Macri parece que todavía no asumió. Nuestro Instituto de Estadísticas de la UMET ha medido una inflación del primer semestre de 12,8% que entierra la meta inflacionaria del 17% que plantea el Banco Central para este año. Esto lleva a que gran parte de las paritarias estén condicionadas y que el sector de los trabajadores tenga una pérdida de capacidad de compra del salario de un 6%. Este Gobierno está en un laberinto del que no puede salir con una economía que no arranca y la suba de la inflación es un gran problema.

– ¿Cuál es la visión de la inflación y el dólar futuro en la Argentina?

– Vemos una fuerte transferencia de recursos que ha sido lo que ha pasado con la disminución de impuestos a sectores concentrados, los aumentos de las tarifas y el salario de los trabajadores que son un componente central para dinamizar la economía. Esto es lo que planteamos al presentar la inflación de junio que todavía no reflejó la variación de precios del dólar que se trasladará a los precios. En la Argentina lamentablemente cuando sube el valor del dólar se traslada hacia otros precios de la economía. Eso se va a observar en la inflación de julio que será impactada por el aumento en el precio de la nafta, el costo de la medicina prepaga y el aumento del dólar. Esto va a generar una aceleración de la inflación que en julio estará cerca del 2 % anual, la más alta desde abril pasado. Todos los meses vemos pérdida de compra del salario de los trabajadores registrados por la suba de la inflación.

– ¿Cómo observa la evolución del empleo?

– La medición que tenemos es que en el sector industrial se han destruido unos 55.000 puestos de trabajo desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Este Gobierno está destruyendo empleo. El sector del campo ha creado sólo 2500 puestos de trabajo a pesar de la reducción de las retenciones a las exportaciones de granos. Está claro que este es un sector que no puede crear mucho empleo y el peso de estas malas decisiones lo termina pagando el trabajador. Hay sectores como el textil o el de la cerámica que están seriamente afectados por las importaciones que llegan en particular de Brasil y China. Estos son sectores que han importado bienes de capital que son los más modernos del mundo.

– ¿Qué análisis hace del aumento del endeudamiento externo?

– Los números del endeudamiento desde que asumió este Gobierno son dramáticos. En el Observatorio de la Deuda que tenemos en nuestra universidad tenemos estadísticas que indican que el aumento de la deuda estatal, incluida la provincial, fue de unos USD 50.000 millones; y si sumamos al sector privado estamos en unos 15 puntos porcentuales del PBI. Esto conlleva a una situación que la Argentina vuelve a transitar de forma recurrente. Significa que el año próximo una parte importante de nuestro presupuesto se va a destinar a pagar intereses y capital por la deuda pública externa y el 40% de lo que se ha tomado se vincula a la fuga de capitales. Esto es ingreso de capitales especulativos que vienen a jugar la bicicleta financiera, porque el Gobierno no ha generado un clima de inversiones con el sector privado nacional e internacional. Quién va a invertir en la Argentina con esta bicicleta financiera. Este Gobierno no heredó la situación de Noruega pero no hizo nada para que ingresen inversiones.

– ¿Se frenarán las inversiones si gana Cristina Elizabet Kirchner en las legislativas de octubre?

– Lo que está en discusión es una victoria o no de Cristina en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se piensa que la ex presidente puede llegar a ganar? Es porque hay un sector importante de la sociedad, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de la Argentina toda, que piensa que el Gobierno no está aprovechando la herencia que el Gobierno de Cristina les dejó, como por ejemplo un país desendeudado. Esa herencia que supuestamente fue muy mala es lo que ha permitido este sobreendeudamiento del sector público y del sector privado. Es difícil generar en la actualidad un diálogo del sector del trabajo con el sector del capital. Hay que generar un shock de confianza y lo que hay que hacer es una concertación de mercado como ha hecho por ejemplo Alemania, pero por el momento no se ve la intención de este Gobierno de concertar con los sectores de la producción, el trabajo y el capital.

