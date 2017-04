Inicio

SAN MARTIN 0 – UNION 0 Ni suerte tiene

“No quiso entrar”, se lamentó Dening por las chances que desperdició en Verdinegro. Y sí…

Emanuel Dening, delantero de San Martín de San Juan.

San Martín (SJ) 0 – Unión 0. Fecha 19. Primera División 2016/2017.

Dening fue tal vez quien más lamentó la parda contra Unión. El delantero tuvo un par de situaciones claras para romper el cero pero no pudo quebrar a Nereo Fernández. “La última es la que más lástima me dio. Si me tiraba, tal vez me cobraban penal. Me la sacaron justo”, hizo autocrítica el punta. Además, consideró que el punto no es positivo para San Martín: “No quiso entrar. Tuvimos oportunidades de gol. Nos vamos con una sensación amarga”.

La paciencia en la tribuna se agotó. Y Dening lo entendió: “Tenemos que ir a ganar a Lanús”.

