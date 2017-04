NEUQUEN: Le quemó la ropa a su hija porque vendía drogas

Ocurrió en la toma La Familia. Los bomberos sofocaron las llamas.(Lmneuquen)

Como desenlace de una historia marcada por la violencia y las drogas, ayer una mujer aprovechó que la pareja de su hija no estaba y comenzó a recriminarle a ella su modo de vida. Agarró unas prendas y las prendió fuego. Las llamas casi queman toda la vivienda en la toma La Familia. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Desde hace nueve meses que la vida de la vecina cambió radicalmente. Su hija con su pareja y un bebé de un año se mudaron con ella a una modesta casa que un vecino le permitió instalar en parte de su terreno.

“Tengo que sacarlos de raíz a la madre y a la hija, porque si no los pibes siempre van a volver”, sentenció Carlos, el dueño de la tierra, de 54 años, quien reside desde hace 16 en calle Saturnino Torres casi Copahue, pero desde hace nueve meses vive un tormento.

En diálogo con LM Neuquén, contó que ayudó a la mujer porque la conocía del barrio. Un día, al volver de su trabajo, se encontró con sus cosas en el patio y la joven pareja que había usurpado la vivienda. “Vinieron a visitarla y complicaron todo. Antes estaban en Plottier, pero tienen quilombos en todos lados. El problema es que el pibe es chorro y ahora se dedica a vender droga”, detalló el vecino indignado, a la vez que sacaba todas las cosas de la familia de su propiedad para así echarlos definitivamente.

“Si no aprovecho ahora que no están, no los saco más”, sentenció el hombre a este medio y contó que en reiteradas oportunidades, se acercó a la Policía para denunciar la agresión que sufría por parte del joven y de su novia.

“Una vez, el pibe me partió la cabeza con un arma, una 9, y cuando lo agarré del cogote para desviarle el tiro, la pendeja me puso un cuchillo en la espalda. Así no se pude vivir”, recordó y aclaró que la madre también ha sido víctima de amenazas. “Ella en dos o tres oportunidades casi mató a la madre. Le dieron una paliza cuando la mujer estaba durmiendo”, concluyó.

Un incidente por presuntos celos

De acuerdo con los dichos de la Policía, las dos mujeres comenzaron a agredirse por el novio de la hija. Incluso se deslizó la hipótesis de que sería por celos. En medio de la pelea, la madre tomó unas prendas y las prendió fuego. El rápido aviso a los bomberos permitió sofocar las llamas. Al llegar al lugar, la madre estaba en shock nervioso, pero tras ser atendida por el SIEN quiso continuar la pelea, por lo que fue detenida y llevada a la Comisaría Segunda, explicó el comisario Guillermo Rivera.

Nueve meses llevaba instalada en la toma La Familia

La joven con su novio y el hijo vivían en Plottier, pero se fueron a vivir con la madre de ella a pesar de que la mujer no quería. Cuando descubrió que vendían droga, la madre increpó a la hija.

