Neuquén: designan a un interventor en el gremio Uocra

“Uocra Central me ha designado como delegado normalizador de la seccional Neuquén por el término de seis meses”, confirmó ayer Damián Miller, actual secretario general del gremio de la construcción en Viedma. Dijo que probablemente desembarque en la capital la próxima semana. “No voy como intruso”, enfatizó.

El secretario adjunto de la Uocra Neuquén, Juan Carlos Levi, aseguró que está al tanto del arribo de Miller. “Tenemos conocimiento”, señaló. “Me llamó el otro día que estaba en Buenos Aires y que una vez que tuviera directivas iba a venir”, agregó.

La intempestiva salida de Víctor Carcar de la conducción de la seccional provocó un sismo en el sindicato (ver aparte). El lunes pasado en un acto que se desarrolló sobre calle Alderete, enfrente del local que el gremio tiene en la capital, Levi fue proclamado normalizador por 37 de los 46 delegados. En aquel momento fustigó cualquier intento de intervención.

“No lo conozco, lo he sentido nombrar, nos hemos cruzado una o dos veces en un congreso nacional”, afirmó. “Los compañeros quieren escucharlo, quieren ver que es lo que trae y se verá que pasará en adelante”, sostuvo. Levi planteó que en la conversación que mantuvo con Miller le aclaró que “estaban las garantías dadas” para su llegada.

El dirigente rionegrino manifestó que el miércoles pasado fue notificado de la resolución que lo designa como interventor. “Voy a cumplir una función que me ha encargado la comisión directiva central que es la que tiene la institucionalidad del gremio en todo el país”, añadió.

“Posiblemente estemos la semana que viene, yo estoy organizando todo en mi seccional para comunicar esta resolución, para ponerme en contacto con cada una de las agrupaciones, para tener una charla con ellos”, indicó Miller.

Y explicó: “Queremos transmitir paz social. No voy como intruso, eso quiero que le quede claro a todos. No voy como intruso, sino que voy con una función que me ha delegado la comisión directiva central para dar las garantías de que se puede hacer el acto democrático como el resto de las seccionales. Por eso le pido colaboración a todos los compañeros que conducen agrupaciones para que en conjunto podamos normalizar. Mi idea no es quedarme, tengo mi seccional, en la cual soy secretario general por cuarta vez, y ya le dije, la resolución está hecha por seis meses. El futuro depende de los trabajadores y la respuesta que los trabajadores de Neuquén le demos a la comisión directiva central para un llamado a elección”.