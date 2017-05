NOTICIA

Publicado el 03.05.2017

Ness quiere alcanzar el trance con su nuevo álbum El productor italiano Andrea Deplano, que actualmente reside en Barcelona y al que conocerás más por sus producciones con su alias Ness, tiene preparado su primer álbum: Trancemigration.

Un trabajo de diez temas en los que el artista se inspira en diferentes formas de lo que conocemos como trance, entendido como un estado en el que una persona se encuentra en otro plano de la realidad. El resultado son una serie de piezas que van desde el techno más profundo a paisajes más ambientales y melódicos que se reunen bajo el título de Trancemigration y cuyos snippets puedes escuchar más abajo.

Trancemigration es la décima referencia de The Gods Planet, sello que el propio Ness comparte con su compatriota Claudio PRC y saldrá a la venta en doble vinilo y digital el próximo mes de junio.

Tracklist:

01. Trancemigration

02. Blue Planet

03. Induction

04. Psychotechnologies

05. De Vuelta

06. Timewave Zero (featuring Deepbass)

07. Galaxy Bazaar

08. Together Lost

09. Aura Cleaning

10. Dissolve Snippets:

Portada:



