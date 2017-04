NOTICIA

Publicado el 18.04.2017

Neopop Festival completa su cartel de 2017 El festival portugués Neopop ha dado a conocer las últimas confirmaciones con las que da por cerrado el cartel de la que será su duodécima edición. Un festival que apuesta por los grandes nombres del techno y del house, como puedes comprobar por el listado completo de artistas que acudirán este año hasta Viana Do Castelo que te dejamos más abajo.

Entre las novedades están las incorporaciones del legendario Danny Tenaglia, los italianos Tale Of Us y los veteranos Octave One. También han sido anunciados hoy The Field (que actuará en directo), Avalon Emerson que realizará un set a cuatro manos junto a Courtesy, Trikk y Alex FX.

Si quieres asistir ahora mismo el abono de tres días cuesta 90 € mientras que la entrada para un día tiene un coste de 40 €.

Cartel completo:

03.08.2017: Dexter Lx + Dixon + Dj Bone + Eric Cloutier + Freshkitos + Helena Hauff + Jane Fitz + Maceo Plex + Magazino + Moderat (live) + Moses & Nuno Carneiro + Ramboiage + Rødhåd + Rui Vargas & Tiago + Serginho + Solar + Sonja Moonear + Switchdance

04.08.2017: Chris Liebing + Danny Tenaglia + Diana Oliveira & Vasco Valente + Dj Stingray + Dr. Rubinstein + Frank Maurel + Loco Dice + Paco Osuna + Paula Temple + Pixel82 + Ruuar + Speedy J + Svreca

05.08.2017: Avalon Emerson b2b Courtesy + Kraftwerk (3D) + Octave One (live) + Tale Of Us + The Field (live) + Alex FX + Trikk + Dax J + Lewis Fautzi + Planetary Assault Systems (live) + Voiski (live) + Zadig (live) + Cardia + Glove b2b Trigger + Terzi + Tiago Fragateiro Cartel:



Más información:

Neopop Festival: Web Oficial

