Nai Awada se quiso levantar a un actor por WhatsApp y le terminó mandando mensaje a un padre de familia

Desde su llegada al Bailando, Nai Awada no para de llamar la atención y generar polémica. Ahora, en Este es el Show, la actriz relató un blooper increíble que le pasó cuando se quiso levantar a un galán.

“Necesitaba decírtelo porque la vida es una. Me llegan miles de mensajes de pibes que no me importan, pero amaría tomar algo o mirate a los ojos…”, dice el mensaje que Nai le mandó a la persona que la tiene “loca”.

“Me desperté y tuve un impulso, porque me levanté ¡pum para arriba! Y le mandé un mensaje a las 8am”, relató. Y Agregó: “Le envié el mensaje a un señor padre de familia, que estaba con su beba. Le pedí perdón, 8am. Y después se lo mandé al verdadero. Pero no me contestó”..

Finalmente, Awada, dijo quién era. El hombre en cuestión era Rodrigo de la Serna, a quien la participante del Bailando se le declaró vía whatsapp pero terminó metiendo la pata.

