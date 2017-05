NOTICIA

Publicado el 03.05.2017

Nachdigital anuncia el cartel de su 20ª edición El festival alemán Nachdigital alcanzará este verano su edición número 20. Veinte años organizando un evento electrónico de dimensiones reducidas para un pequeño grupo de asistentes que en los últimos años agotan las entradas meses antes de que se conozca ningún artista del cartel.

El complejo Bungalowdorf Olganitz volverá a acoger a un montón de artistas interesantes durante el primer fin de semana de agosto. Entre ellos están veteranos como Jeff Mills, colectivos como el del sello Giegling o jóvenes ya consolidados en la escena electrónica internacional como Ben UFO o Blawan. Hieroglyphic Being, Aurora Halal, Shackleton o Matías Aguayo también están entre los anunciados.

Nachdigital 2017:

Ateq + Aurora Halal + Ben UFO + Blawan + C&D + Cologne Tape + Credit 00 + Edward + F#X + Giegling Konzert + Hieroglyphic Being + HW Rhapsody (Miami Müller + Onetake) + IO: Lux, Moritz Kaiser, Tiny Places + Ital + Jeff Mills + Job Jobse + Johanna Knutsson + Kara-Lis Coverdale + Kettenkarussell + KLM (Kassem Mosse + Lowtec + Mix Mup) + Leibniz + Leif + Manamana (Map.ache + Sevensol) + Marko Milosavljević + Matías Aguayo & The Desdemonas + MON + Møreti + Morskie Oko (Chino + Olivia + Steffen Bennemann) + Neele + Night Moves (Jane Fitz + Jade Seatle) + Olaf Boswijk + Pandt (Perm + Talski) + Resom + Scott Monteith + Shackleton + Vril + Wighnomy Brothers (Monkey Maffia + Robag Wruhme) + Wilhelm

AMBIENT: Adel Akram + Asyl Cahier + Birds & Tapes + Chris SSG + Deadbeat + DJ Desert Niggu + Even.tuell + Felde + Good News + Magazine + Melrose + Michelsøn + Nikae + Nina + Ralf Köster + Vai

VISUALS & LIGHTS: Anja Kaiser x Katharina Merten + Chris Gaidzik + Cinemata + cmr (cc.ll) + Mo + Okinawa 69 + Optic Veil

Más información:

Nachdigital: Web Oficial

