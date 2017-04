NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Nace Deepart Live Georgeous y Moliner crearon hace un tiempo Deepart, promotora y sello que dirigen a caballo entre Madrid y Berlin conjuntamente con Easy Kid y Fran Zaragoza. Un proyecto que ha juntado a los cuatro y que ha motivado que juntos den un paso a delante y hayan formado Depaart Live.

"Depaart Live es la consecuencia de sus inquietudes, miedos, alegrías y frustraciones, pero sobre todo, de su percepción de una inquietante falta de honestidad dentro de la industria electrónica. El punto de inflexión definitivo tuvo lugar cuando se descubrieron inmersos en la masa del mínimo esfuerzo, de la limitación de capacidades, del anquilosamiento creativo; había que buscar una solución y la encontraron en el estudio. El resultado de esta crisis existencial no ha podido ser mejor: más de una hora de material completamente nuevo presentado en un directo dinámico, profundo y ecléctico con la misma esencia y carisma del singular sonido Depaart pero recogiendo las inquietudes, personalidades y estilos diversos de cada uno de los miembros que no buscan otra cosa que aprovechar al máximo el significado más genuino de la palabra 'live'", explican en la nota de prensa con la que se presenta este nuevo proyecto.

Depaart Live se presentó de manera oficial el pasado marzo en la sala madrileña Siroco, un directo en el que presentaron sus nuevos temas y del que ya se puede escuchar un primer single, Flamma, del que será su primer álbum que publicarán próximamente. Tendrás otra oportunidad de verlos en directo el próximo 12 de mayo cerrando la primera jornada de Music & Dealersen la Casa del Reloj de Madrid.

Más información:

Depaart: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas