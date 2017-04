NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Music & Dealers avanza su programación Cuando quedan poco más de dos semanas, el colectivo que está tras la organización de Music & Dealers ha desvelado ya gran parte de los artistas, sellos y colectivos que participarán en su próxima edición, que como ya informamos hace días, se celebrará entre el 12 y el 14 de mayo en la Casa del Reloj, espacio situado junto a Madrid Río y al complejo del Matadero.

Artistas, sellos, tiendas & colectivos:

Avalovara dj´s: Diskoan & Josephine, Glue kids, Jackwasfaster, Alvaro Cabana, F-ON, 0600 , DJF, Dos Attack, Enlace Funk dj´s, Spaecial Recordings, Rotor, El Almacén de Discos, Is The Place, Riverette, Chirie Vegas, Wi-Fiji, Half Serna, Hernän (Iberian Juke), Dubforce Radio, Depaart, Peinetta, Raza Guaya, Melting Pot Records, Analogical Force, 99 Covens, Moto Kiatu, La Selva dj´s + artistas por anunciar…

Radios:

808 Nights, Carga / Descarga, Mots radio, Audio nights…

Talleres, charlas y actuaciones infantiles

Tyson Eleben, Meneo, Rojo…

Expos/Instalaciones:

Truck Art project, Escaparatech…

Más información:

Music & Dealers: Web Oficial

