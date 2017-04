NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Mura Masa se rodea de colaboradores estelares en su primer álbum Mura Masa ha anunciado hoy todos los datos de su primer álbum, un trabajo homónimo que será publicado el 14 de julio a través de su sello Anchor Point (via Polydor / Interscope Records).

La noticia del lanzamiento llega tras su actuación en Coachella con la colaboración en el escenario de Charli XCX, Desiigner y A$AP Rocky y con la confirmación de una extensa gira por numerosos festivales este verano incluyendo el Festival Internacional de Benicassim.

Un álbum en el que se ha rodeado de colaboradores estelares entre los que destacan Damon Albarn, Jamie Lidell, A$AP Rocky, Desiigner, Christine & The Queens y la mencionada Charli XCX.

Mura Masa incluye algunos de los temas que ya conocíamos como Firefly, What If I Go?, Love$ick y 1 Night y de él dice el propio artista que captura "la confusión y el caos del hecho de tener 20 años y vivir en Londres por primera vez".

Tracklist:

01. Messy Love

02. Nuggets (feat. Bonzai)

03. Love$ick (feat. A$AP Rocky)

04. 1 Night (feat. Charli XCX)

05. All Around The World (feat. Desiigner)

06. give me The ground

07. What If I Go (feat. Bonzai)

08. Firefly (feat. Nao)

09. NOTHING ELSE! (feat. Jamie Lidell)

10. helpline (feat. Tom Tripp)

11. Second 2 None (feat. Christine & The Queens)

12. Who Is It Gonna B (feat. A. K. Paul)

13. Blu (feat. Damon Albarn) Portada:



Vídeo de 1 Night feat. Charli XCX:

