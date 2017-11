Mujica: “América Latina no es el epicentro de los paraísos fiscales”

Publicidad



"Yo no banco que América Latina es un desastre, que es el epicentro… Si hasta la Reina de Inglaterra lleva platita a un paraíso fiscal, no me jodas", declaró el ex mandatario uruguayo en alusión a la relación entre la Reina Isabel II y una cuenta en las islas Caimán, un territorio británico de ultramar ubicado en el Caribe.

La reina de Inglaterra, el presidente de Colombia, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el yerno del presidente Donald Trump, el ministro de Finanzas de la Argentina, y artistas como Madonna y Bono, entre otros, fueron involucrados en el reciente caso de empresas off shore, difundido el 5 de noviembre, denominado Paradise Papers.

Mujica, que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 remarcó que "los paraísos fiscales son más viejos que el agujero del mate, lo inventaron ellos (los poderosos) y los sostienen porque los precisan".

