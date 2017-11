Mugabe y su familia tendrán inmunidad y no dejarán Zimbabwe

El ex presidente Robert Mugabe tendrá inmunidad y piensa permanecer en Zimbabwe en virtud de un acuerdo que alcanzó a cambio de renunciar y que también incluye garantías de seguridad jurídica para su esposa Grace, informó hoy el diario local NewsDay.

Tampoco se tomarán acciones contra los negocios del veterano líder, que ostentó el poder 37 años hasta que dimitió esta semana presionado por el Ejército y por su propio partido, aseguró el diario, que citó a fuentes políticas.

Por el contrario, el futuro es incierto para los ministros y aliados políticos de Grace Mugabe nucleados en una facción conocida como G40, que ya fueron detenidos, como el de Educación Superior, Jonathan Moyo, agregó el independiente NewsDay.

