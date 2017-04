NOTICIA

Publicado el 26.04.2017

Mosaic By Maceo anuncia su programación por días Hace unos minutos se conocía la programación por días de Mosaic, las fiestas apadrinadas por Maceo Plex y que por segundo año consecutivo ocuparán la noche de los martes en Pacha Ibiza. Las fiestas comenzarán el 30 de mayo y finalizarán el 3 de octubre.

Como ya avisamos hace unos días entre los artistas confirmados están Röyksopp, Nick Murphy (Chet Faker), Modeselektor, Jon Hopkins, Joy Orbison, Moodymann, Red Axes, Levon Vincent, Talaboman o Ben Klock. Otras actuaciones destacables pueden ser los sets a cuatro manos entre Aurora Halal y Avalon Emerson o el que realizarán Steffi y Virginia así como actuaciones menos habituales en la isla blanca como las de Silent Servant, Ata, Dekmantel Soundsystem o Lord Of The Isles.

Mosaic by Maceo 2017

+INFO martes, 30.05.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + JOY ORBISON + AGENTS OF TIME (LIVE)[PRISM: DARK ENTRIES] JOSH CHEON & BÉZIER +INFO martes, 06.06.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + TALE OF US + KIASMOS (DJ SET)

[PRISM] AURORA HALAL B2B AVALON EMERSON +INFO martes, 13.06.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + NICK MURPHY + DEKMANTEL SOUNDSYSTEM

[PRISM] SOLAR +INFO martes, 20.06.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + JON HOPKINS (DJ SET) + AXEL BOMAN

[PRISM] DEREK PLASLAIKO +INFO martes, 27.06.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + STEPHAN BODZIN (LIVE) + SHALL OCIN

[PRISM] ND_BAUMECKER +INFO martes, 04.07.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + RÖYKSOPP (DJ SET) + PRINS THOMAS

[PRISM] DEKMANTEL SOUNDSYSTEM +INFO martes, 11.07.2017

MOSAIC[MOSAIC] MACEO PLEX + BICEP (LIVE) + REBOLLEDO

[PRISM] PALMS TRAX +INFO martes, 18.07.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + DJ KOZE + LEVON VINCENT

[PRISM] DJ FRA +INFO martes, 25.07.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + MANO LE TOUGH + PARANOID LONDON

[PRISM] STEFFI & VIRGINIA +INFO martes, 01.08.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + BEN KLOCK + ANTHONY PARASOLE

[PRISM] NORTH LAKE (LIVE) +INFO martes, 08.08.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + CARL CRAIG + MOODYMANN

[PRISM] LORD OF THE ISLES +INFO martes, 15.08.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + RØDHÅD + FANGO

[PRISM] THE DRIFTER +INFO martes, 22.08.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + RECONDITE + LEVON VINCENT

[PRISM] STEVE O'SULLIVAN (LIVE) + ARCHITECTURAL +INFO martes, 29.08.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + HENRIK SCHWARZ (LIVE) + ROMAN FLÜGEL

[PRISM: ELLUM SHOWCASE] DINO LENNY + RAXON + FIBERROOT +INFO martes, 05.09.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + LEN FAKI + SILENT SERVANT

[PRISM: LIVE AT ROBERT JOHSON PRESENTS] ATA +INFO martes, 12.09.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + ADAM BEYER + DANIEL AVERY

[PRISM: SEMANTICA NIGHT] ARTISTAS POR ANUNCIAR +INFO martes, 19.09.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + TALABOMAN + YOUNG MARCO

[PRISM] XDB +INFO martes, 26.09.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + DJ KOZE + RED AXES

[PRISM] PEARSON SOUND +INFO martes, 03.10.2017

MOSAIC[MAIN ROOM] MACEO PLEX + MODESELEKTOR (DJ SET) + JENNIFER CARDINI

[PRISM] YOUNG MARCO

Más información:

Mosaic By Maceo: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas