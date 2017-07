Moria Casán, sobre el spot de Susana Giménez y Marcelo Tinelli: “Me sonó falso, todo el mundo sabe que se odian”

Telefe y El Trece estrenaron en simultáneo un spot por el Día el Amigo, que tiene a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez como protagonistas. Moria Casán opinó sobre el institucional y aseguró que le pareció falso, ya que los conductores "se odian". Además, dijo que los creativos se equivocaron al no incluir a Mirtha Legrand en la publicidad.

"Voy a citar a Carmen (Barbieri) 'somos tan hipócritas en este ambiente'", dijo en Implacables la One bromeando, al ser consultada sobre el spot realizado por Susana y el conductor de ShowMatch. Luego explicó: "Me parece marketinero, me sonó falso, no sonó verdadero. Lo de 'Su' y 'Mar' no me lo creo ni ahí. Si sirve para que los canales presten figuras está bueno, sino es una fantochada".

Además, la jurado del Bailando se quejó porque no estuvo Mirtha Legrand en el spot: "¡Perdón! Ella tendría que estar sí o sí, es la uno de El Trece con Marcelo y Susana la uno de Telefe, pero la señora además es icónica".

Sobre los motivos por los que cree que los creativos que realizaron el institucional no llamaron a La Chiqui, opinó: "Para mí la discriminaron por edad, ¿cómo no vas a poner a una mujer líder en una promo de sumar? Pero venden más Susana y Marcelo porque todo el mundo sabe que se odian. Mentira… es chicaneo. Es así en el ambiente, somos siempre los mismos y el resto no es ni casting".

Mirtha también se refirió a su ausencia en el esperado spot: "¿Qué cosa no? Yo soy amiga de Susana de toda la vida, de Marcelo no tanto, pero los canales eligieron así. Yo sigo siendo amiga igual".

La conductora de los almuerzos confirmó que Tinelli irá a su programa en agosto. Será una devolución de favores, ya que ella fue una de las figuras que participó en la apertura de ShowMatch.

LEA MÁS:

El spot de Susana Giménez y Marcelo Tinelli por el Día del Amigo

Susana Giménez y Marcelo Tinelli grabaron juntos un spot inédito por el Día del Amigo

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo