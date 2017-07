Moria Casán fue entrevistada por Implacables y dio su opinión sobre el spot de Susana Giménez y Marcelo Tinelli. Al parecer, piensa que es todo un acting y que ambos, en realidad, se odian.

A la vedette, y amiga de la diva de los teléfonos, no le gustó para nada el spot conjunto que lanzaron El Trece y Telefé, ya que le parece puro marketing y no real.

VER MÁS: El nene que hacía de Cristóbal Bauer en Casi Ángeles creció y no vas a poder creer cómo está ahora

“Voy a citar a Carmen ‘somos tan hipócritas en este ambiente’. “Me parece marketinero, me sonó falso, no sonó verdadero. Lo de ‘Su’ y ‘Mar’ no me lo creo ni ahí. Si sirve para que los canales presten figuras está bueno, sino es una fantochada”

Cuando le preguntaron por la ausencia de Mirtha Legrand en el clip, ella reaccionó fuertemente. “¡Perdón! Ella tendría que estar sí o sí, es la uno de El Trece con Marcelo y Susana la uno de Telefé, pero la señora además es icónica”

“Para mí la discriminaron por edad, ¿cómo no vas a poner a una mujer líder en una promo de sumar? Pero venden más Susana y Marcelo porque todo el mundo sabe que se odian. Mentira… es chicaneo. Es así en el ambiente, somos siempre los mismos y el resto no es ni casting”.

También le preguntaron sobre por qué ella no estuvo en el spot, ya que está hace años al aire en El Trece, con Tinelli, en Bailando por un Sueño. “¿Qué cosa no? Yo soy amiga de Susana de toda la vida, de Marcelo no tanto, pero los canales eligieron así. Yo sigo siendo amiga igual”.

VER MÁS: La foto de Valeria Aquino que va a poner muy triste a El Polaco

La entrada Moria Casán destrozó el spot de Marcelo Tinelli y Susana Giménez y contó la verdad sobre su relación aparece primero en TKM.



Fuente: Informacion General – Revista TKM Argentina

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo