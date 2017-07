More Rial bajó 45 kilos, mostró fotos del cambio y son impresionantes

Hoy, 1??2?? de julio, a un año de mi operación, con 45 kilos bajados, 10 kilos que me quedan por bajar, una realidad que jamás pensé poder lograr o una meta que pensé imposible poder realizar que sin embargo con esfuerzo y mucho mucho sacrificio pude. Estoy muy agradecida con la vida, con mi familia, amigos, porque jamás me soltaron la mano y supieron entender desde mi mejor sonrisa hasta mi mayor cara de culo, por estar en mis dolores, llorar conmigo y divertirnos y gritar de alegría y de emoción. Fue una decisión difícil de tomar, ya que mi vida estaba en riesgo, pero, nunca me sentí tan segura de hacerlo, porque sabía que yo era más fuerte e iba a poder superar eso. Desde muy chica me tocaron situaciones difíciles, que tuve que hacerme de coraje y salir, pero pude, y acá estoy, a veces me ponía muy mal, con el bullying, con los maltratos, tanto físicos como psicológicos, pero entendí que todo el mundo juzga y se cree perfecto y nadie se mira a sí mismo. Tengo una realidad, y es que con 45 kilos bajados, la piel que sobra me la voy a tener que operar y hacerme una reconstrucción por eso tengo la panza todavía, lo aclaro porque la gente me sigue diciendo “gorda” un adjetivo calificativo muy triste y denigrante que a esta altura de mi vida no me pesa más, porque después de tanta lucha contra la obesidad me di cuenta que tener kilos de más no te hace mejor persona, y tantos kilos que baje me hacen creer que todo se puede. Gracias a todos, gracias a mi papa, a mi novio, aunque me haya puesta de novia hace 8 meses lo conocía desde antes y siempre estuvo y eso se valora, porque el me quiso con muchos kilos de más, me eligió, me protegió y hoy en día me sigue eligiendo, me protege y me cuida mucho mucho, a mi única mejor amiga Martu, Gracias infinitas por el apoyo, y a los que bardean les agradezco de igual forma porque me hicieron ver una realidad que no veia. GRACIAS POR TODO EL CARIÑO Y AFECTO????A través de las experiencias se pierde el miedo, y lo más importante es revelarse y dar a conocer todo lo que uno es, ha sido y será en esta larga estadía… Soy muy feliz, y estoy muy contenta con mis logros????????????????????? Si crees que puedes, entonces puedes?SEAN MUY MUY FELICES ????

