Misterio en el espacio: Estados Unidos lanzó a la órbita terrestre un satélite espía

FLORIDA.- La compañía aeroespacial SpaceX lanzó hoy a la órbita terrestre un satélite espía secreto para el gobierno estadounidense y logró aterrizar un cohete propulsor para poder reciclarlo.

El cohete Falcon 9 sin tripulación despegó de la plataforma rentada a la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Fue la primera misión de SpaceX para la National Reconnaissance Office (Oficina Nacional de Exploración). No se dieron detalles sobre el satélite. En vez de eso, SpaceX enfatizó el aterrizaje exitoso del cohete propulsor, que fue transmitido en internet.

El cohete usado aterrizó minutos después en la Estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral. Estruendos sónicos retumbaron en el área, sirviendo de despertador por la mañana. Los ingenieros en el Control de la Misión en la sede de la empresa, en Hawthorne, California , estallaron en aplausos y vivas.

SpaceX trata de traer de regreso la mayoría de sus cohetes auxiliares para volver a usarlos. La primera vez que lo hizo fue el mes pasado.

Este fue el cuarto aterrizaje de un cohete auxiliar de SpaceX en Cabo Cañaveral. Varios más aterrizaron en plataformas oceánicas.

El fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, dijo por Twitter que tanto el lanzamiento como el aterrizaje fueron exitosos. Pero advirtió que el viento durante el despegue fue "inusualmente fuerte".

