Mirtha Legrand, dolida por no haber estado en el spot de Marcelo Tinelli y Susana Giménez: “Me sentí discriminada”

Mirtha Legrand, dolida por no haber estado en el spot de Marcelo...

"Estoy muy dolida porque de verdad Susana y yo somos amigas de toda la vida, a pesar de la diferencia de edad. Ella y Marcela (Tinayre) siempre dicen que somos familia", dijo Mirtha Legrand al ser consultada por Teleshow sobre su ausencia en el inédito spot que realizaron Susana Giménez y Marcelo Tinelli por el "Día del Amigo".

El martes pasado, las figuras de Telefé y El Trece grabaron un institucional para dar un mensaje de unión y anoche, a las 22 horas, los canales lo presentaron en forma conjunta en sus respectivas pantallas.

Luego de la difusión, tanto Susana y Marcelo como los directivos de ambas emisoras quedaron muy conformes y contentos por el logro, pero la que demostró todo su enojo fue Mirtha Legrand, figura de la emisora dirigida por Adrián Suar.

"Suar y Codevilla me dieron explicaciones que no me convencieron. Nos hubieran convocado a los tres. Ya pasó, pero fue injusto y discriminatorio", relató "La Chiqui".

"Fue una determinación de las dos emisoras de mayor audiencia que luchan por el rating para dar una sensación de armonía", dijo la Legrand.

"El daño fue hecho, me sentí discriminada, ¿habrá influido la cuestión de edad?, ¿Habrán considerado que yo era muy mayor?", se preguntó Mirtha, bastante afectada por no haber sido convocada. Y siguió: "No tuvieron en cuenta mi extensa carrera, mi vigencia y mi poder de convocatoria".

Y agregó: "Nadie evalúa que hago mis programas sin colaboradores y panelistas. Trato distintos temas con cuatro o cinco invitados y, en algunas oportunidades, hasta seis. Eso implica dedicación, estudio y pasión. Lo que pasó me dio tristeza y fue injusto. Acá doy el tema por concluido".

Por último, Mirtha le agradeció a Moria Casán por los comentarios favorables hacia su persona. "Lo valoro más cuando todos saben que en una época hemos tenido serias diferencias", concluyó.

LEA MÁS

El spot de Susana Giménez y Marcelo Tinelli por el Día del Amigo

Moria Casán, sobre el spot de Susana Giménez y Marcelo Tinelli: "Me sonó falso, todo el mundo sabe que se odian"

Mirtha Legrand: "Daría mi vida para que el kirchnerismo no vuelva y para que La Cámpora no aparezca nunca más"

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo