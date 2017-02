Milagro Sala dio su versión sobre lo ocurrido en la cárcel

Un artículo periodístico publicado el domingo fue el disparador para una serie de rumores y versiones que aseguraban que Milagro Sala había sufrido heridas con una tijera en la prisión en un confuso episodio.

Al respecto, sus abogados hablaron de "autolesión", producto de una crisis de nervios que había sufrido la dirigente piquetera tras ser anoticiada de tres nuevas imputaciones en su contra. También se mencionaba una pelea con otra interna de la Unidad Penal 3 de Jujuy.

Este lunes, la gobernación jujeña salió al cruce de las versiones y desmintió que Sala haya sufrido heridas de ningún tipo. Ni autoinfligidas ni provocadas por otra detenida. Sí hicieron referencia a una discusión ocurrida el miércoles con otra interna, de apellido Maldonado, pero que no habría pasado a mayores. Para reforzar la explicación, recordaron que al día siguiente Sala participó de un festejo en la cárcel -"el jueves de Comadres"- y que luego "desarrolló normalmente sus actividades viernes, sábado y domingo", hasta la publicación del citado artículo periodístico.

Pero la palabra que faltaba era la de Sala. El audio con las declaraciones de la ex líder de la Tupac Amaru fue difundido por el blog La García, de la periodista Cynthia García. En la grabación, Sala dio su versión de los hechos pero no clarificó lo que sucedió en el penal. La líder piquetera dijo que "lo que pasó el miércoles a la noche me sacó de las casillas". Según explicó, Maldonado la amenazó de muerte. "Se puso a gritar que afuera no me habían matado, ella me iba a matar", señaló.

Sala explicó que "las notificaciones por las tres causas de amenazas" fue "la gota que rebalsó el vaso". "Estoy molesta y cansada de que por cualquier estupidez me invente causas", precisó. Y agregó: "Me armaron once causas en un año y dos meses. Todo esto es lo que a uno como ser humano, como persona, lo termina desequilibrando".

Sin decirlo explícitamente, la ex líder de la Tupac Amaru deslizó que hubo un intento de infligirse daño: "Me dio muchísima bronca y he intentado hacer lo que hice. Lo que ya es público. Decir hasta aquí he llegado. Es el límite de una persona", expresó.

