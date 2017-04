El presidente Mauricio Macri y la canciller Susana Malcorra firmaron ayer el decreto 253/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, y aceptaron formalmente la renuncia de Miguel Del Sel como embajador en Panamá a partir del 1 de abril. Además, dispusieron su traslado a la Argentina y fijaron una fecha: "Deberá encontrarse en la República el día 31 de marzo de 2017".

"Me voy de la embajada porque estoy muy lejos de Santa Fe. Cambiemos no me pierde para nada. Creo que ayudé al cambio y hay que solucionar muchos problemas todavía", aseguró ayer.

Del Sel insistió con la idea de que su alejamiento de la embajada argentina en Panamá y su vuelta al teatro no significa que deje de pertenecer al espacio político del Presidente. "Cambiemos no me pierde para nada. Yo sigo siendo de mi presidente. Le tengo gran confianza a Mauricio [Macri], que habla con la verdad", aseguró en el canal TN.

Miguel Del Sel dejó la embajada en Panamá: Me toca volver a hacer reír. Foto: Archivo

El humorista y político consideró que su rol como representante de la Argentina en Panamá colaboró "con el cambio", pero dijo que ahora le toca "volver a hacer reír".

Del Sel integra junto a Dady Brieva y Chino Volpato el trío Midachi, nacido en la década del 80 y que a lo largo de tres décadas ha dado exitosos espectáculos en teatro y televisión.

Textual

ARTÍCULO 1°.- Trasládase desde la embajada de la República en la República de Panamá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al señor embajador extraordinario y plenipotenciario Miguel Ignacio Torres, quien deberá encontrarse en la República el día 31 de marzo de 2017.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase la renuncia al cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario del señor Miguel Ignacio Torres a partir del día 1° de abril de 2017.

Más sobre Boletín Oficial

Oficial: aceptaron la renuncia de Martín Lousteau como embajador en Estados Unidos y dispusieron su traslado a la Argentina

Crimen de Micaela García: el Gobierno crea una "mesa de trabajo" para elaborar "políticas de prevención" de femicidios

En medio del paro del 6 de abril, el Gobierno dispuso 4 "recomendaciones" sobre las elecciones en los sindicatos

AMIA: desclasificarán "la totalidad de la documentación" relacionada al atentado

Oficializaron la convocatoria a elecciones nacionales: serán el 22 de octubre

Dónde están los 26 inmuebles estatales que el Gobierno pondrá a la venta en la ciudad de Buenos Aires