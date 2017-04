Mientras el productor retiene soja, la importación desde Paraguay creció más de 150%

Merino Soto

msoto@diariobae.com

Esperan un mejor precio para salir a vender

La caída en la comercialización de soja en los que va del año hizo que la exportación e industria opte por importarla desde Paraguay. En rigor, frente a la poca oferta y a partir de la autorización del actual Gobierno de poder importar soja -una medida que había sido discontinuada por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno-, entre febrero y lo que va de abril, el ingreso en aumentó 156 por ciento, mayormente desde Paraguay. Los datos son de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que detalló que el número importado pasó de las 265.000 toneladas de 2016 a las actuales 680.000 toneladas.

"Si bien el crecimiento es importante y temporario, éste no va a reemplazar la producción local, con lo cual necesitan salir a convencer al productor de que vendan la mercadería", detallaron en la entidad.

La importación pasa más por "tener la mercadería y no por el precio, el cual es similar a lo que se ve en la Argentina", agrega el informe que hoy difundirá la bolsa y al cual accedió en exclusiva BAE Negocios. Se da además por que la industria encuentra en la soja paraguaya un alto valor de proteína necesaria y requerida para la elaboración de harina, un tema no menor "especialmente en una campaña donde las excesivas lluvias lavaron parte del contenido proteico de las habas cosechadas en el plano local".

En tanto, la fuerte retención se dará mientras el tipo de cambio no mejore ni tampoco los valores los cuales son idénticos a lo visto el año pasado. Crece la modalidad en no ponerle precio a la oleaginosa.

“La demora en las ventas se mantendrá a lo largo

del año”, afirma un estudio de la BCR

Los $3.600 que en promedio se paga por la tonelada de soja idéntico a abril de 2016, es uno de los motivos por el cual el hombre de campo está alejado del mercado a lo que se suma una inflación del 30% que implica un grave deterioro del poder de compra.

En ese sentido, el trabajo de la BCR alertó que la comercialización del poroto de la nueva campaña 2016/2017 al finalizar la semana número quince del corriente año "refleja a las claras no sólo el lento ritmo de la cosecha, sino también la escasísima disposición a fijar precio a estos valores, predominando las operaciones a fijar".

Según la Bolsa de los 15,9 millones de toneladas que llevan compradas la industria y la exportación, un 67% se hizo bajo la modalidad de negocios "a fijar precio", la proporción más alta de los últimos 15 años y un 53% por encima del promedio de la última década.

Hoy la relación entre el volumen negociado y las compras a fijar es del 58% mientras que hace un año era del 46%, lo que muestra la decisión del hombre de campo por dejar la soja en los silobolsas.

Un tema no menor es que el compromiso del Gobierno de reducir en forma progresiva las retenciones a partir de enero de 2018, "anticipa que la demora en las ventas se mantendrá a lo largo del año", afirmó la entidad.

Por su parte tanto la exportación como la industria están muy lejos de ofrecer los $4.300 por tonelada del 9 de febrero pasado, se entiende entonces que este factor también es tenido en cuenta por el productor para al menos empezar a vender. Por otro lado la Bolsa destacó que los márgenes de la demanda "vienen muy ajustados en lo que va de la campaña". Hay un saldo negativo de u$s7 por tonelada.

Por último la BCR dejo en claro que la baja de los precios afectó los ingresos de divisas, según la comparación entre la cosecha 2015-2016 versus 2014-2015, donde los envíos de todo el complejo sojero dejó un saldo de exportaciones de u$19.098 M. Esta campaña dejó u$s453 M menos tras haber llegado al Central u$s18.645 millones.

Leer mas