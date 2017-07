Michetti pidió honradez y transparencia en el acto por el 9 de Julio

Cuatro meses pasaron de la Reforma en el Nivel Medio en parte de las escuelas rionegrinas. Educación reafirmó que su implementación ya permitió bajar el ausentismo de alumnos, mientras Unter ratificó sus críticas a la ejecución, aceptando que el “proceso de adaptación” mantiene indefiniciones y dudas.El debate del impacto laboral parece despejado. La cantidad de docentes en los establecimientos bajaron a la mitad, concentrando horas cátedras, pero el número de cargos creció en un 35%, según afirmó la ministra Mónica Silva.La puesta en marcha fue compleja, con los iniciales paros, el rechazo a las asambleas y la posterior resistencia a su inicio. Esta mayor expresión se advirtió en Roca, lo cual, exigió la intervención de la Justicia. “Actualmente –dice Silva– las 58 programadas están en marcha y los resultados son muy interesantes”. Adelanta que las 35 restantes se sumarían en el 2018, bajo el “compromiso” de esas comunidades escolares “que quieren ingresar”.Unter mantiene su resistencia, focalizándose en las falencias, como en la reglamentación de “espacios y horarios para profesores y coordinadores”, en la revisión “del diseño curricular” y, entre otras, la falta de materiales para trabajar.Silva reconoce carencias, pero califica de “muy interesante” el inicio. Valora el resultado a partir de experiencias ajenas. “Una directora de Bariloche me dijo: ahora conozco a todos los profesores y los reúno semanalmente. Antes, eran 120 y hoy son 51. Además, los supervisores Sergio González y Ricardo Fernández, muy formados y partícipes del gremio, repitieron que lo acompañamos porque sabíamos que sería bueno para los alumnos”.“Unter no nos creía, pero se cumplió lo que preveíamos. La planta de redujo a la mitad, pero nadie se quedó sin trabajo porque en cada Consejo se acrecentó el número de horas entonces hay lugar en otros establecimientos. Existió concentración y acrecentamiento. Ahora, estamos insistiendo con inscripción de profesores para filosofía, teatro, matemática y lengua”.P- ¿Faltan profesores?, consultó “Río Negro” a Silva.R- Si, profesores con títulos. Algunos nunca pensaron en tener un cargo formal, como aquellos de Teatro, que hoy tienen una posibilidad.P- ¿Y qué otra carencia existe?R- Falta claramente equipamiento en laboratorios e instrumentos en las escuelas especializadas en Artes, que son tres (Pomona, Allen y Bariloche).P- La oposición de Unter fue clara en el inicio. ¿Cuál es hoy la posición del gremio?R- En paritaria, el gremio reconoció que se equivocó. No siento que acompañen, pero no ponen obstáculos y creo que podremos restablecer una comunicación fluida.P- ¿El año próximo se completará con las restantes 35 escuelas?R- Podría ser, pero cada una deberá comprometerse este año con querer ingresar. No quiero la misma experiencia reciente, que fue una lucha muy frontal, fue cuerpo a cuerpo. Hoy ya se sabe que nadie se quedó sin trabajo, que el plan es mucho mejor, y los chicos no faltan a las escuelas. Ya no hay motivos para decir otras cosas.P- ¿Y que ocurrirá con las escuelas de gestión privadas?R- Son 22 y tienen grandes expectativas. Pero estamos evaluando el plan para incorporarlas aunque las confesionales tienen una serie de cargos que no corresponden a nuestro plan de estudio, como los extracurriculares. Tienen que ver con su identidad, pero no corresponde que Educación asuma esos salarios.