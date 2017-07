Mica Viciconte, contra todos: “A Flor Vigna le falta carisma, Cristian U miente todo el tiempo y Nai Awada es una persona tóxica”

Se sabe que es una mujer de ir "al frente", y que no se no se queda callada ante nada. Por eso, a priori, la entrevista de Mica Viciconte (28) con El Show del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt (31) por Radio UrbanaBA, se anticipaba como explosiva y la participante de Combate no defraudó.

Como era previsible, no faltaron los dardos para su ex "archienemiga" en el ciclo de Canal 9, Flor Vigna (23), ni para sus nuevos adversarios mediáticos, Nai Awada (23) y Cristian U (36).

De la campeona del Bailando junto a Peter Alfonso (37) dijo que "le falta carisma" y que cuando discutía con ella "se hacía la pobrecita y aburría con el tema de la lástima". "Yo llego trabajando al medio, no dando lástima, a mí eso no me gusta", sentenció.

Con respecto a la sobrina de la Primera Dama, con quien supo tener un enfrentamiento antes del comienzo del Bailando, volvió a sostener que, a su juicio, es "una persona tóxica". " Le expliqué que tengo los posteos con el canal por un contrato que los cobra y me saltó a bardear, es una persona que no esta bien, no sé qué puedo discutir con ella", remarcó sobre la acusación que en su momento le hizo la hija de Alejandro Awada (55) con respecto a que le había querido cobrar por un tweet.

"Cristian U miente todo el tiempo, él va de programa en programa, pasó por quilombos de canal en canal, no quiero eso para mí, no quiero ser como él. Yo hace 3 años que estoy en el mismo canal, habla bien de mi", disparó al ser consultada por el ex ganador de Gran Hermano.

Claro que Mica no sólo habló de sus enfrentamientos y también se hizo un tiempo para referirse a su situación sentimental. "Estoy soltera, mi corazón está bien, contento, pero no tengo mucho tiempo para el amor", se sinceró Mica, quien dijo que "no saldría con Tyago Griffo (25) -su compañero en la "Salsa de a tres" pero que a Poroto Cubero (38) "le daría una chance el día de mañana".

"A los hombres les doy miedo y no se acercan mucho, me temen", afirmó Viciconte, quien confesó que "si me gusta un hombre lo encaro, pero busco la forma para que se de cuenta con la mirada". "Lo primero que le miro a un hombre es la sonrisa", agregó la modelo, a quien le gustan los "morochos de ojos claros" y quien reconoció que si fuese hombre le gustaría "ser Brad Pitt" (53) y "me levantaría a Pampita".

Sola desde hace tres meses, Mica notuvo problemas en confesarque alguna vez le han sido infiel y no perdonó, contó que la mejor noche de su vida fue "con mi ex en Ilha Grande, en Brasil", y que su primera vez fue "en un auto, a los 17 años, un horror".

Además, entre otras cosas confesiones "hot", la escultural mujer admitió tener fantasías con Brad Pitt y Will Smith (48), dijo que "el tamaño importa" y recordó que una vez le ofrecieron 100 mil pesos, viajes y joyas por una noche de sexo, pero "dije que no".

Claro que eso no fue todo, ya que la rubia también afirmó que "valen los juguetes" a la hora del sexo, que no practica la autosatisfacción, que le divierten los disfraces y que no se prestaría a un trío.

"Cualquier lugar es bueno para tener sexo cuando tenés ganas, enfrente de una plaza, el sillón, la cocina, la cama, te sacas la ropa y se dio", reconoció Mica, quien llegó a estar un año sin hacer el amor porque "estaba muy triste por una separación".

Por último, quien participará por primera vez del Bailando en la "Salsa de a tres" sostuvo que su posición preferida es "cuando estoy abajo", que fantasea con hacerlo arriba de un avión, que le gusta "el mañanero", que las palabras "chanchas" valen "hasta un punto" y que al sexo oral "le doy un 10 en importancia, es un ida y vuelta".

"Del 1 al 10, al sexo le doy un 7 en mi vida", concluyó esta imponente mujer que duerme "en tanga y remera", y que, según sus propias palabras, si le llegó el amor de su vida "nunca me enteré cuál fue".

