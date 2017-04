“Mi sueño es dar la vuelta en Primera con Gimnasia”

“Chirola”, en una visita a la redacción de este diario, habló de todo

Sebastián Romero, durante su visita a la redacción de este diario. Chirola tocó muchos temas y habló del gran sueño que quiere cumplir en Gimnasia – Gonzalo Calvelo

Por NICOLAS NARDINI

ENTREVISTA

Con la simpleza de siempre y expresándose a corazón abierto sobre todo lo que significa Gimnasia en su vida, Sebastián Romero visitó la redacción de este diario, y habló largo y tendido de su carrera, el pasado, el presente, el futuro, los sueños cumplidos y los que aún desea cumplir.

“Chirola”, uno de los grandes ídolos del Club y, quizás, el jugador más querido por la gente, mano a mano con este diario. Pasen y lean los conceptos del emblema tripero oriundo de Berisso:

-¿Cómo convivís con el hecho de ser tan idolatrado por la gente de Gimnasia?

-Soy un agradecido por el trato que la gente siempre tuvo conmigo, desde que debuté hasta el momento. Uno no busca esto, sino dar lo máximo por el equipo, por la camiseta, por la Institución. Conozco bien el Club porque nací ahí y siempre fue mi sueño poder jugar en Gimnasia y tratar de darme por entero cada vez que entro a la cancha, y que la gente se vaya satisfecha con el equipo y con lo que puede hacer uno.

“Tuve la suerte de compartir plantel con grandes jugadores, pero el mejor de todos fue Guillermo, el Mellizo te ganaba un partido solo”, dijo “Chirola”

-Hace poco te hicieron un homenaje en el Bosque por tus veinte años en Primera División. ¿Qué significó eso para vos? Y, ¿qué recuerdo tenés de tu debut siendo un pibito y con un técnico que te marcó como Carlos Griguol?

-Fue un día emotivo, muy lindo. Se me cruzó por la cabeza todo el sacrificio que hizo mi familia para que yo pueda vestir la camiseta de Gimnasia. Después tuve pasos por otros clubes que me marcaron y en los que viví lindos momentos. Creo que no es fácil estar veinte años en Primera, pero con constancia se puede. Tuve un técnico como Timoteo (Griguol) que en mis inicios, y en el de muchos jugadores, nos enseñó a respetar y a saber lo que es la carrera de un futbolista, porque hasta los 17 ó 18 años uno se divierte, sueña con jugar en Primera… Pero cuando das el siguiente paso hacia ser profesional en mi caso fue muy importante tener al Maestro (Griguol), por todas las enseñanzas que nos dio en lo deportivo y en todo lo que es fuera del fútbol.

-Debutaste en un plantel que tenía nombres importantes y Griguol les bajaba un poco el copete, les marcaba la cancha para que sepan que todo hay que hacerlo con esfuerzo y que el fútbol profesional era otra cosa.

-Sí, nos hacía sentir que no era todo como en inferiores y nos fue mostrando el camino de la seriedad, del sacrificio, del respeto hacia el compañero, hacia la gente, a valorar lo que es jugar en un equipo de Primera División. También tuvimos un grupo de compañeros y un equipo que fue de lo mejor que tuvo la historia de Gimnasia, que para los chicos de inferiores fue más fácil subir a ese equipo, porque era un equipo ganador, de los mejores que vi desde que nací. Nos enseñaron a crecer al lado de ellos, nos facilitaron las cosas. Los Mellizos (Barros Schelotto) tuvieron mucho que ver en ese sentido.

-Ahora te toca estar del otro lado, marcarles el rumbo a los pibes y en tiempos cada vez más complicados, porque cuando arrancaste no había tantas cosas. Ahora están los celulares, las redes sociales… ¿Es un laburo diario cuidar a los pibes y marcarles qué hay que hacer y qué no?

-Sí, pero es lindo tener esa función, porque nosotros en algún momento fuimos como ellos. Cuando era chico me gustaba que los más grandes nos traten con respeto y ahora tratamos de seguir el mismo camino, enseñarles cómo es esto, que no es fácil. Al principio llegás y todo parece color de rosas, pero después el camino es duro y tenés que ser fuerte, porque aparecen las críticas y no tenés que caerte. Igual, al lado mío hay chicos como Fito (Rinaudo), Lucas (Lobos), Facu Oreja, que ya tienen muchos años en el Club y así es mucho más fácil, porque nos repartimos la tarea en lo que respecta al vestuario, y a la hora de enseñarles cómo es respetar esta camiseta.

-¿Guardás un poco de bronca por no haber vuelto antes a Gimnasia? ¿Pensás que fue una cuestión dirigencial o que por ahí no encajabas en los planes de Pedro Troglio? ¿Te perdiste algunos años en Gimnasia porque hubo alguien que no quería que vuelvas?

-Eso no lo sé. Uno entiende los tiempos de quienes manejaban el club en ese momento, también de los técnicos… Capaz en ese momento no estaba en los planes y estaban en todo su derecho porque, en este caso Pedro (Troglio) tenía sus jugadores y por ahí veía una cosa, y para eso es técnico, para eso se lo designa. Me hubiese gustado (volver antes) porque a los 33, 34, 35 años estaba bien, estaba jugando y hubiese sido lindo, porque estaba entero. Pero así y todo ahora volví y me siento de la misma forma, me siento bien, fuerte, con la capacidad de aportarle cosas al equipo y ayudarlo. Estoy contento de que me pudieron abrir las puertas y tengo la posibilidad de hacerlo donde me inicié.

-Te fueron a buscar el Club y Alfaro, pero si no se concretaba había un clamor popular de muchos hinchas para que regreses a Gimnasia. Ese cariño debe ser muy fuerte para vos.

-Yo siento lo mismo. Creo que la gente tuvo mucho que ver para que yo vuelva. Por eso siempre voy a estar agradecido a la gente. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer es romperme el lomo todos los días para cuando me tiran a la cancha poderles dar algo de lo que ellos sienten por mí.

-Lograr un título en Primera con Gimnasia es una cuenta pendiente. ¿Por eso pegó tan fuerte la eliminación en la Copa Argentina pasada?

-Sí, fue un momento difícil porque teníamos mucha ilusión, estábamos cerca de poder llegar a una final. Pero dimos todo, nos eliminó un gran equipo como River y no podemos decir nada de los compañeros ni del grupo porque se dio todo para poder acceder a esa final y después tener la posibilidad de dar la vuelta. Pero vamos a seguir luchando y a seguir metiéndole porque hay competiciones poder delante y jugamos para eso.

-¿Cómo ves al Club en este momento de cambio, a partir de una nueva conducción?

-Bien. (El presidente Gabriel) Pellegrino agarró hace poco y en este tiempo se notan varios cambios. Lo que más queremos los hinchas de Gimnasia es que el Club crezca, que se trabaje. No debe ser fácil manejar un club, pero en este poco tiempo he visto un cambio y eso es bueno.

-¿Cómo es un día de Chirola Romero en cuanto a la parte profesional y a los cuidados que hay que tener para estar al ritmo de los pibes de 20 años que, entre comillas, “te comen el hígado”?

-Entrenar siempre al máximo y después lo que hice a lo largo de mi carrera: cuidarme en las comidas, el descanso durante el día y pensar en fútbol, porque uno va carburando lo que hizo en el día o lo que puede llegar a hacer al otro día, o en el partido. Uno vive el fútbol porque es la pasión que tiene, pero siempre con el apoyo de la familia, que es fundamental.

