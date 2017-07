Mi foto con Novaresio y Rodríguez Larreta: la miseria cibernética

En Madrid el día empezaba a ceder. El sol parecía apagarse mientras yo deambulaba por la ciudad en busca de una campera para regalarle a mi hijo.

Distraído en esos menesteres mi celular sonó anunciando un mensaje de voz de Luis Novaresio. En el me señalaba que una fotografía se había "viralizado en las redes" mostrando una supuesta reunión en la que ambos participábamos junto a Horacio Rodríguez Larreta.

Lo noté angustiado. Era obvio que Luis sabía mejor que nadie que yo no había formado parte de ese encuentro y era evidente que se sentía en alguna medida responsable por el mal momento que suponía que yo estaría atravesando. Traté de tranquilizarlo explicándole que la imbecilidad humana no tiene límites.

Pocos minutos después, el mensaje de otro periodista me anunciaba lo mismo. Pero esta vez sentí que su llamado tenía otro sentido: trataba de indagar sobre la veracidad de la foto. Obviamente, solo me limité a decirle que no había participado de ese encuentro y que estaba muy lejos de Buenos Aires.

Entré a Twitter para poder entender lo que ocurría. Entonces pude ver que centenares de sujetos anónimos que no muestran sus caras ni cuentan sus nombres, me hacían parte de una confabulación para que Cristina pierda las elecciones. Como parte del complot, mostraban la supuesta reunión con Rodríguez Larreta a quien, en honor a la verdad, conocí en 1998 cuando él estaba involucrado en la campaña presidencial de Palito Ortega. Desde entonces, nunca más lo vi.

Me pregunto por qué en Argentina se vuelve nocivas herramientas que en otros lugares del mundo resultan valiosas. Las mismas redes sociales que han servido para protagonizar revoluciones democráticas en el mundo árabe o para denunciar abusos contra las libertades individuales en distintos lugares del planeta, sirven aquí para montar un tremendo sistema de tergiversación de la realidad que tiene el único propósito de manipular a la opinión pública.

A lo largo de estos años he padecido personalmente esa manipulación. He sido maltratado por el "ejército de trolls cristinitas" cuando cuestionaba –entre otras cosas- la no atención de la inflación o la invisibilización de la pobreza. Por esos días me sindicaban como un "hombre de Clarín" o un "lobbista de Repsol" tratando de desacreditar mis dichos.

Cuando Macri comenzó su tarea de gobierno, fui marcando con críticas cada medida que a mi juicio era errónea. En ese momento aquélla "militancia cibernética" empezó a revalorizar mis dichos. Pero entonces empecé a padecer los ataques de un "ejército de trolls macristas" que esta vez intentaban desacreditar mis palabras atribuyéndome alguna pasividad frente a la corrupción denunciada. Ellos afirmaban eso sabiendo que mentían porque cada vez que conocí hechos presuntamente delictivos exigí la renuncia de los involucrados y nada hice por impedir que expliquen ante la justicia aquello que se les atribuía.

Recientemente, intenté por todos los medios que la oposición se uniera para hacer frente al gobierno. Busqué que esa unión promoviera figuras nuevas y se diera en un marco de autocrítica que hiciera creíble la propuesta. Pero todo fue infructuoso cuando Cristina decidió alejarse del peronismo y crear una fuerza electoral obediente y hecha a su medida. En ese preciso instante, volví a convertirme en un "traidor" que operaba junto Clarín y el macrismo para provocar la derrota electoral de la ex presidenta.

En esta última lógica se inscribe la necesidad de un "ejército de imbéciles" de hacerle creer al mundo a través de las redes sociales que participé de un encuentro conspirativo con Horacio Rodríguez Larreta. Saben que es falso, pero lo afirman. Saben también que quien más avaló desde la legislatura porteña los negocios inmobiliarios desarrollados por el gobierno macrista, hoy es parte de una lista en la ciudad de Buenos Aires. Lo saben y lo callan y seguramente hasta acabaran votándolo en nombre del "proyecto".

Me pegunto cuanto tiempo más la convivencia democrática se verá alterada con estas maniobras. Cuánto más sucia volverán a la política ante la mirada atónita de ciudadanos que ya no saben en que creer.

Y me pregunto también cuánto malestar más deberemos pagar aquellos que no queremos pararnos en ninguno de los lados de la grieta. Cuánto castigo más recibiremos quienes no creemos en la domesticación de la política y hacemos de ella un ejercicio reflexivo.

"Hay días en los que ya no quiero vivir en Argentina", me dijo Luis Novaresio en aquél mensaje. Me dio tristeza escucharlo decir eso. Es penoso que una persona de bien tenga semejante sentimiento. Pero alguna razón le cabe. Es cierto que en nuestra Argentina hay días en que los peores parecen ganar espacio.

