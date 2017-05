Messi le pidió a la FIFA que se dé por cumplida la sanción

Messi tenía que hacer esta mañana su descargo ante la Comisión de Disciplina de la FIFA por la suspensión de cuatro partidos -ya cumplió uno-, que recibió tras el la victoria por 1-0 frente a Chile en el estadio Monumental, el pasado 23 de marzo.

“Estuvimos una hora y media reunidos con la gente de FIFA. Hemos hecho todo lo posible y pedimos que se le de por cumplida la sanción”, puntualizó Juan de Dios Crespo, abogado español contratado por la máxima entidad del fútbol argentino, en una escueta charla telefónica con TyC Sports.

Pese a que la audiencia tenía fecha desde principios de abril, Messi decidió no viajar a la capital de Suiza para intentar bajar la sanción de cuatro partidos que recibió por parte de FIFA luego del incidente con el asistente brasileño Emerson Augusto de Carvalho.

En un principio, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), esperaban que el astro se hiciera presente en la sede de la FIFA, en Zúrich, pero luego se confirmó que no viajaría por “problemas personales” y que ejecutaría su defensa a través de una videconferencia, algo que tampoco sucedió según medios catalanes.

El abogado madrileño no confirmó la forma en la cual Messi esgrimió su defensa, pero según los medios españoles, los letrados contratados por la AFA fueron los encargados de llevar un escrito del rosarino ante el Tribunal para que evalúe bajarle la sanción.

“No voy a explicar nada de los temas que se trataron dentro de la reunión. Lo único que puedo decir es que estuvimos cuatro abogados, dos enviados por AFA, yo y un representante de mi estudio, y pedimos que le quiten toda la pena”, aclaró el español, manteniendo un profundo hermetismo.

Lo que sí precisó Crespo fue que la FIFA “pidió que sea todo secreto”, por lo cual no se conocerán mayores detalles de lo que sucedió en la reunión.

El equipo legal esperó hasta último momento que 'La Pulga' reviera su decisión, ya que estaban convencidos que la presencia del jugador podía ser un factor determinante y una muestra de predisposición, hechos que ayudarían a la reducción de la pena que se le había aplicado de oficio.

Por el contrario, el cinco veces consecutiva ganador del Balón de Oro se entrenó esta mañana con el Barcelona para preparar el crucial partido del sábado ante Villarreal, por la Liga española.

“Expectativas no hay. Hasta que no pasen unos días no tendremos una sentencia. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y ahora debemos esperar. Simplemente hay que esperar que pasen los días", dijo el abogado especialista en Derecho Deportivo.

Allegados a la AFA especulan con que las 3 fechas que le restan cumplir al rosarino (cumplió una contra Bolivia, derrota 2-0) podrían reducirse a dos en total, por lo que sólo le faltaría un partido, el cual sería el 31 de agosto frente a Uruguay, en Montevideo, aunque no verían con malos ojos que pueda pagar la suspensión en los próximos partidos amistosos.

De darse ésta última chance, Messi cumpliría dos fechas de la pena en los amistosos ante Brasil, en Australia, el 9 de junio, y ante Singapur, el 13 de junio, por lo cual completaría el castigo ante los charrúas y podría volver a jugar frente a Venezuela.

En caso de no prosperar la presentación ante la FIFA, Messi se perderá los partidos contra Uruguay, Venezuela (5 de septiembre) y Perú (5 de octubre) y recién regresará para el último partido de Eliminatorias ante Ecuador, como visitante, el 10 de octubre.

Argentina necesita de la mejor versión del astro del Barcelona para pelear por la clasificación directa al próximo Mundial de Rusia 2018, ya que Argentina marcha en quinto lugar con 22 puntos, por detrás de Brasil (33), Colombia (24), Uruguay y Chile, ambos con 23 unidades, y muy apremiada por Ecuador (20) y Perú (18) y Paraguay (18)