Mediación para evitar el cierre del galpón en Lamarque

La noticia de que una empresa frutícola del Valle Medio, Frutas Nace, podría cerrar sus puertas dejando decenas de personas sin trabajo, generó una amplia repercusión en la zona. El intendente de Lamarque, Sergio Hernández (FpV), se reunió con los representantes de la firma y del sindicato de la Fruta, dado que el conflicto entre ambas partes llevó a que el propietario de la empresa tomara la decisión del cierre de la planta de empaque.

Ayer Hernández descartó que esto se deba a la crisis de fruticultura y argumentó que básicamente el problema está planteado al no haber un interlocutor válido entre ambas partes. “Es una cuestión ocasionada por la falta de diálogo. Estamos hablando con ambas partes y creemos que se puede solucionar. Por supuesto, el empleador tiene sus motivos y sus derechos, y está dolido y entiende que está siendo perjudicado y en vez de conseguir apoyo y acompañamiento recibe palos en la rueda para seguir funcionando. También está la parte que representa a los trabajadores que hace lo que los trabajadores le piden, enmarcado en un convenio de trabajo. En el medio está la obligación de quienes tenemos que interceder para que la sangre no llegue al río y por supuesto preocuparnos para que se mantenga la fuente de trabajo”, mencionó.

“Escuchamos a las dos partes, y tratamos de interceder. Porque se trata de un empleador que está en regla, que no debe nada. Es mínima la cuestión. Y lo que sí están cortados los canales de diálogo y estamos tratando de reparar eso. Y por supuesto está el reclamo de los trabajadores que son justos”, dijo el jefe comunal.

La situación salió a la luz cuando Arsenio Ferrarino, dueño de la empresa Frutas Nace, amenazó con cerrar las puertas del empaque dado que se sentía presionado por el gremio de la Fruta.

“El año pasado tuvimos granizo en varias chacras de mis productores. Así que quedamos sin fruta antes de tiempo y con mucha fruta golpeada, me obligaron a trabajar. Cumplí los días, y tuve que pagar días caídos que no se habían trabajado. No puede ser, hicimos reclamo por todos lados y nadie nos dio respuestas. Este año cumplimos 73 días de trabajo y quedó un repaso de Granny Smith y Big Lady que no se ha juntado todavía, que lo vamos a hacer el miércoles porque son 2 hectáreas y media, y resulta que me están cobrando otros días caídos porque queda fruta en la planta. Pero no sólo eso. Cuando cortó la temporada, tengo seis días para liquidar los sueldos, a los seis días ya me están llamando desde el gremio. Nunca quedé debiendo un sueldo, siempre hubo anticipos cuando la gente lo necesitó, no debo cargas sociales, no le debo al sindicato, no debo nada. Pero resulta que me están metiendo el dedo en la oreja de manera permanente”, dijo.