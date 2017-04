RIVER "Me entusiasma y me ilusiona la forma de jugar"

Gallardo dijo estar disfrutando del funcionamiento de River y, por lo que viene dando su equipo, cree que todavía tienen chances en el torneo. "Es importante que sumemos porque falta mucho. Tal vez nos den alguna posibilidad", dijo el DT, que avisó que este domingo repetirá la formación que le ganó a Godoy Cruz.

Gallardo habló en conferencia.

El triple triunfo de River alimentó el optimismo por la zona del Monumental. El modelo 2017 de Gallardo ha recuperado frescura en el juego, agresividad, contundencia, goles. Y, también, ilusión. Eso es lo que parece estar sintiendo el DT. Lo reconoció en la conferencia de prensa previa al encuentro del domingo a las 18.15 ante Quilmes.

"La idea es mantenernos. Seguir con este crecimiento futbolístico del equipo, que sigamos mostrando consistencia en el juego. Debemos mejorar en algunos aspectos. Somos un equipo que ataca, y ahí damos ciertas ventajas. Debemos achicar las chances de los rivales", arrancó el DT mientras confirmaba que, de no mediar ningún inconveniente, repetirá la formación que le ganó a Godoy Cruz.

"El equipo está funcionando bien. Se está desarrollando algo bueno, y tenemos que mantenerlo para tener posibilidades. Me entusiasma y me ilusiona la forma de jugar. Debemos sostenernos. Cada vez va a ser más difícil. Los rivales tratan de encajonarte en un juego neutral. Trataremos de que los rivales no nos impidan hacer lo nuestros", dijo.

¿Está River para pelear el torneo, más allá de los ocho puntos de diferencia de la punta? "No me voy a desenfocar de lo que buscamos, que es estar en el lote de los que pelean arriba para asegurar una plaza en la Copa del 2017. Para eso debemos acumular punto. Si eso nos permite acercarnos, mejor. Si los de arriba dejan puntos, tomaremos la posibilidad", respondió.

Otras frases:

Pity Martínez: "Siempre hemos creído en sus condiciones. Para algunos los momentos de adaptación no son fáciles. Son los procesos los que van determinando las cosas. Uno acompañó y trató de ser fiel a sus ideas. Me agrada, me pone contento que esté resolviendo una situación que no era fácil, que esté dando vuelta la crítica por el elogio".

Rotación: "No estoy evaluando por ahora esa posibilidad. No hemos sufrido el desgaste de muchos partidos. Es verdad que mayo vamos a tener un mes muy cargado y por necesidades evaluaremos la posibilidad de cambiar. Por el momento sólo hemos sufrido el desgaste de algunos jugadores puntuales, como Ponzio y Maidana, que vienen participando desde hace mucho y les cuesta un poco más recuperarse. Si se recuperan relativamente bien, van a seguir jugando".

Quilmes: "Es un equipo que viene ciertamente golpeado, pero eso no quiere decir nada. Debemos estar alertas porque la llegada del un nuevo técnico genera otro efecto en los futbolista, que intentarán revertir una situación adversa ante un equipo como River".

Alario: "No tengo la intención que se vaya Alario. Nuestra idea está enfocada de acá a fin de año. Y eso significa tratar de mantener el equipo entero".

Atlas: "El entusiasmo de nuestro rival de la Copa Argentina es normal. Es lindo que suceda. Es una de las posibilidades te da la Copa Argentina. Genera este tipo de emociones".

