Mayor inversión pública impulsará capitales privados en el Perú

La continuidad de licencias y “franquicias” sindicales se constituyó en la discusión más actual entre el gobierno rionegrino y ATE. Educación suspendió parcialmente ese beneficio para algunos de sus agentes y una veintena de sus empleados no cobraron sus haberes de junio.La controversia reabrió un canal de diálogo, todavía informal, tras la amenaza del mando gremial de lanzar un fuerte plan de lucha. No hay datos oficiales, pero Salud y Educación sumarían unos 70 permisos del mencionado gremio.Educación canceló una veintena de “franquicias” –que son avales para cumplir “actividades gremiales dentro de su jornada de trabajo”– a porteros delegados de ATE con el planteo de que “directamente no venían a trabajar”, según narró el subsecretario de Asuntos Institucionales, Gabriel Belloso. Aclaró que “las licencias no se tocaron pero hay que analizarlas”.En Salud también existen entre 30 y 40 autorizaciones, incluyendo licencias y franquicias. Aún así, el ministro Fabián Zgaib prefirió un análisis más exhaustivo de la situación y evalúa cada caso y el marco jurídico general.El gremio, que lidera Rodolfo Aguiar, consideró “muy grave” la decisión gubernamental y amenazó con medidas de fuerza. Actualmente, la secretaría de Trabajo, que encabeza Lucas Pica estaría analizado el cuadro jurídico, advirtiendo inicialmente la falta de reglamentación de las licencias o franquicias otorgadas a las representaciones gremiales.En realidad, este debate jurídico tiene un origen político, centrado en el quiebre de la relación de la administración de Alberto Weretilneck con la conducción de Aguiar. El pico del conflicto estuvo en la oposición gremial al Plan Castello con su movilización frente a la Legislatura del 24 de mayo, que terminó con enfrentamientos con policías. En esa ruptura, el mandatario ordenó a sus ministros que revisen el esquema de licencias otorgadas a ese gremio. No más concesiones, fue el mensaje. Así, la Fiscalía de Estado sacó un dictamen en esa dirección, planteando que esos beneficios no le corresponderían a esa organización porque no tiene personería gremial en Río Negro.Esa determinación emergió en Educación con las bajas de una veintena de delegados del listado de haberes de junio. “No son de la conducción, que son 17 licencias, sino que son agentes con franquicias, pero no concurrían directamente a trabajar. Pedimos en mayo a las direcciones de escuelas que informen y surgieron estas ausencias”, manifestó Belloso. El funcionario dijo que se ajustan al cumplimiento del artículo 52 del Estatuto para el Personal de la Administración Pública (ley Nº 3.487). Establece que los “miembros de la Comisión Directiva de la entidad gremial, legalmente reconocida que representa a los agentes amparados”, los delegados o representantes que se designen “gozarán de franquicias dentro de su jornada de trabajo para atender cuestiones inherentes a su función gremial”.