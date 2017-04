Mauro Icardi también habló de la foto de la polémica

14 de Abril de 2017 | 08:50

La "famosa" foto de Maxi López junto a los jugadores del Barcelona, entre ellos Maradona y Mascherano, sigue dando que hablar.

Ahora el que se refirió a la polémica imagen fue el propio Mauro Icardi quien salió al cruce de las afirmaciones que hablan de su "proscripción" para integrar la Selección de parte de los máximos referentes del equipo.

"Ya lo dije. Hago mi trabajo acá para después llegar a la Selección como premio", tiró inicialmente el atacante quien seguidamente añadió: "Las fotos y todas las cosas que salieron… Se dijeron tantas cosas que no tuvieron nada que ver conmigo y con mi familia".

El futbolista de 24 años que para muchos debería integrar la Selección respondió a las consultas que le realizaron durante una conferencia de prensa brindada en las instalaciones de su actual club, el Inter.

En la oportunidad también dijo que "hay muchos momentos en los cuales se puede hablar, pero pienso que esto no viene al caso. Es mi vida privada" y finalizó: "ya lo dije hace tiempo, esta historia está cerrada. No me preocupa hablar de esta cosa y no lo hago más".

