Mauricio Macri a fondo en el G20: hizo lobby con Donald Trump, trató con apatía a Theresa May, negoció con Emmanuel Macron y fustigó a Cristina Kirchner

Mauricio Macri ya se mueve con soltura en el escenario internacional. Habla de gobernanza económica, ahora es cauto para comentar sus encuentros informales con Theresa May, acepta con diplomacia que Emmanuel Macron aún es un obstáculo para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea y aprendió a usar su cercanía con Donald Trump en beneficio de las exportaciones argentinas a Estados Unidos.

Sólo durante tres minutos, en una charla de casi media hora, Macri se corrió de su análisis sobre política exterior para comentar sobre política doméstica. Y sin nombrar a Cristina Kirchner y su candidatura a senadora nacional, fue filoso y provocador ante los ejes de campaña que propone la ex presidente.

"Es muy importante que los argentinos ratifiquen que este es el rumbo que queremos. Acá no es una elección contra alguien, es una elección con nosotros mismos. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. ¿O queremos volver a un Indec que nos diga que somos los mejores del mundo?; lo que es mentira… Esto es lo que estamos discutiendo. Ni yo, ni mi gobierno. Es lo que queremos los argentinos", señaló Macri a Infobae y a otros medios nacionales que cubrieron la cumbre de Hamburgo.

May, Macron y Trump

El presidente se muestra entusiasmado con la organización del G20 en Buenos Aires, cree que es un avance la libertad del opositor venezolano Leopoldo López y criticó con dureza la batalla campal protagonizada por militantes antiglobalización y la policía alemana. Macri aseguró que la organización del G20 elevará la confianza internacional del país y consideró que su tarea será lograr los consensos entre las distintas miradas sobre los asuntos más complejos de la agenda mundial.

"Empieza un año de mucha responsabilidad para la Argentina. Les agradecí a todos (los jefes de Estado) la elección, claramente tiene que ver con el cambio que se produjo en la Argentina, y a la transformación que hemos emprendido", dijo Macri a los periodistas que llegaron hasta el hotel Meridien.

-¿Cómo será la agenda de la Argentina en el G20?

-El eje es la educación del siglo XXI. Cómo modernizar, cómo innovar y cómo lograr además sistemas de capacitación permanentes para esta revolución tecnológica que estamos viviendo en tiempo real.

-¿Respecto a la charla que tuvo con el presidente Macron, hubo avances sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur?

-Macron me ratificó, en las distintos contactos que tuve con él durante toda la cumbre del G20, que cree que el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea es una gran oportunidad, que hay que avanzar.

-¿El énfasis puesto por Macron respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, es similar al que usted escuchó durante sus distintas reuniones con los jefes de Estado de España, Alemania e Italia?

-Todos reconocen que el problema es el sector agrícola, y que el nudo que tenemos está en Francia. Por eso, lo abordé a Macron y él entendió que hay que encontrar una solución, porque es de mutuo beneficio avanzar en este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

-Reconoce la importancia del acuerdo, pero hasta ahí llegó…

-No firmó un papel que dice que entre la carne y la leche argentina, brasileña, uruguaya y paraguaya… Pero bueno, creo que se ven las cosas con más optimismo que antes.

-¿Usted nota que Macron tiene una posición más cercana al acuerdo que en su momento expresaba François Hollande…?

-Sí, claro. Macron está a favor del multilateralismo.

-¿Es posible que se pueda anunciar a fin de año un acuerdo político entre el Mercosur y la Unión Europea?

-En este mundo, las relaciones internacionales son tan complejas… Cuando tenga el papelito firmado, lo anunciamos.

-¿Habló con la primera ministra Theresa May en el concierto que ofreció Merkel a los miembros del G20?

-Sí. Pero no me acuerdo específicamente de lo que hable, porque hablamos dos o tres veces en estos días del G20. Pero lo que quedamos (respecto a la audiencia que fue cancelada) es que lo dejamos para la próxima.

En este momento del reportaje, Macri fue cauteloso y diplomático. May pidió la audiencia con el presidente argentino y luego apareció una reunión con Trump, que se refugió en una mansión estatal ante la negativa de los hoteles de aceptar su alojamiento: temían que los militantes antiglobalización entraran y destruyeran todo a su paso.

El encuentro May-Trump se superponía con el horario que había fijado Macri para la reunión con la primera ministra. Y May, en lugar de sugerir un nueva instancia, canceló sin mayores esfuerzos diplomáticos. Es poco probable que May y Macri tengan este año una audiencia oficial, y si finalmente sucediera, el escenario sería la Asamblea Anual de Naciones Unidas.

-Entonces, ¿con Theresa May no hablaron de nada?-, insistió una colega que cubrió la cumbre de Hamburgo.

-No. No hablamos de nada. De generalidades, del lugar, del puerto, del comercio… No es la persona con la que más profundicé en las conversaciones.

-Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, ¿cómo califica entonces esas conversaciones con Theresa May?

-Neutro. Ni frío, ni calor.

-¿Tuvieron algún contacto con Trump?

-Sí, varios.

-¿De qué hablaron?

-Le plantee que hay un poco de demora respecto a importaciones que no estaban habilitando, llámese los limones y la carne.

-¿Y?

-Tomó nota, y se la envió al secretario de Comercio Wilbur Ross.

El pajarito de Maduro y Cristina candidata

Cada sesión de trabajo del G20, permitía la participación de un determinado número de jefes de Estado. Y esa participación tenía una duración exacta: tres minutos. Macri aprovechó su tiempo para defender el libre comercio e instar a encontrar una transición democrática que permita a Venezuela atravesar la tragedia que implica el régimen de Nicolás Maduro. Macri fue respaldado explícitamente por Peña Nieto, Temer y Rajoy.

-¿Cómo interpreta la libertad del preso político Leopoldo López, ocurrido cuando promediaba el G20?

-Muy bien, muy bien para López y su familia, pero no me distraigo del objetivo de que liberen a todos los presos políticos y que fijen una fecha para las elecciones. Es un paso adelante.

-¿Cree que hubo una vinculación entre su planteo respecto a la situación de Venezuela en el G20 con la decisión de liberar a López?

-No lo sé. No tengo la menor idea de cómo piensa Maduro. No hablo con el mismo pajarito, ése con el que habla él (risas).

Terminaba la conferencia de prensa cuando se plantearon las implicancias políticas de la candidatura a senadora nacional de Cristina Kirchner. Macri contestó sin nombrar a la ex presidente, pero es obvio que interpreta el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires como un plebiscito a su propia gestión.

-¿Cuán importante sería para su proyecto político, que el gobierno gane en las elecciones de la provincia de Buenos Aires?

-Es muy importante que los argentinos ratifiquen que este es el rumbo que queremos. Acá no es una elección contra alguien, es una elección con nosotros mismos. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. ¿O queremos volver a un Indec que nos diga que somos los mejores del mundo?; y que es mentira… Esto es lo que estamos discutiendo. Ni yo, ni mi gobierno. Es lo que queremos los argentinos.

Macri ya se hizo cargo formalmente de la organización y el liderazgo del G20. Se trata de un desafío gigantesco, sin antecedentes en la historia institucional de la Argentina. La realización del G20 de Hamburgo fue opacada por la refriega entre militantes antiglobalización y la policía alemana. Esa batalla campal complicó la agenda de los líderes mundiales y le sacó foco a los objetivos esenciales de la cumbre: el cambio climático, el libre comercio, los refugiados y la lucha contra el terrorismo.

Macri y la Argentina buscarán estar a la altura de las circunstancias. A Merkel y Alemania, les costó.

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo