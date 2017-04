NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Matthew Dear se estrena con Audion en Hot Creations Matthew Dear se estrenará en el catálogo de Hot Creations, sello de Jamie Jones , con un par de temas firmado con su alias más techno, Audion . Y lo va a hacer acompañado de dos remezclas firmadas por el veterano productor de house alemán Ian Pooley y los populares artistas norteamericanos The Martinez Brothers .

A pesar de que los firma como Audion , el norteamericano reconoce que son dos temas que están más cercanos al house que su otro material: "Son dos nuevos temas de una jam session en el estudio que se fueron más hacia el house que otros temas de Audion e inmediatamente pensé en Hot Creations para publicarlos".

Starfucker saldrá a la venta el próximo 26 de mayo.

Tracklist:

01. Starfucker

02. Starfucker (Ian Pooley Remix)

03. Starfucker (The Martinez Brothers Remix)

04. Need Your Lovin' Portada:



