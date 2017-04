NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Matrixxman se apunta al sello de Henning Baer Desde sus primeras producciones como Matrixxman, el dj y productor de San Francisco Charles Duff ha demostrado que no es de los que se case con un sello y canalice toda su producción musical a través de él si no más bien todo lo contrario.

A lo largo de los 5 años que lleva publicando música hemos podido disfrutar de su música en sellos como Soo Wavey, Fifth Wall, Classicworks, Delft, Spectral Sound, Unknown To The Unknown, Dekmantel, Icee Hot, Planet Rhythm, Club Lonely, Kraftek o Ghostly (sello en el que ha publicado su único álbum hasta la fecha, Homesic – 2015). Ahora a esa ya larga lista se une Manhigh, sello que estrenó recientemente su dueño y sello, Henning Baer, con dos EPs y cuya tercera referencia es obra del prodcutor norteamericano ahora afincado en Berlín.

El Ep está formado por tres temas originales de techno percutivo y un remix firmado por el productor alemán Goner que podrás comprar a partir del próximo 15 de mayo, fecha oficial del lanzamiento de Deep Mind, su título.

Tracklist

A1 / 1. Deep Mind

A2 / 2. Polarity

B1 / 3. Beacon

B2 / 4. Beacon (Goner Remix) Portada:



Más información:

Matrixxman: Facebook

Manhigh: Facebook

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ