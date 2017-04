NOTICIA

Publicado el 24.04.2017

Más datos sobre el nuevo álbum de Maceo Plex El próximo junio se publica Solar, el nuevo álbum de Maceo Plex. Un trabajo del que ya tuvimos noticias el pasado octubre cuando el norteamericano de origen colombiano anunciaba la precuela de este mismo álbum, un trabajo titulad Journey To Solar y que salía a la venta en noviembre con siete temas centrados en la pista de baile.

Ahora ha llegado el momento de conocer más datos de Solar, grabado a la vez que los temas del anterior trabajo y en los que el artista da muestras de una gran variedad estilísitca ya que incluye dub, breakbeat y techno. Otra de las novedades que llegan con este nuevo álbum es el nacimiento de Lone Romantic, nuevo sello de Maceo Plex que dirigirá en paralelo a Ellum, y que se estrenará con este nuevo álbum.

Solar saldrá a la venta el próximo 16 de junio. En Resident Advisor puedes escuchar ya uno de los temas al completo.

Tracklist:

01. Sparks Of Life

02. Polygon Pulse

03. Indigo

04. The Separation

05. Eternal 808

06. Kepler's Journey

07. Solar Wind

08. Wash Away My Tears

09. The Tesseract

10. Lucid Dreamer

11. Swan Dive

Más información:

Maceo Plex: Facebook

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas