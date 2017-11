Más allá del fado, Dulce Pontes vuelve a tender puentes con la Argentina

Publicidad

La artista lusitana Dulce Pontes, una de las voces más relevantes de la canción en Portugal en las últimas tres décadas, regresará mañana a la escena local con un recital gratuito en la Sala Sinfónica del CCK, para abordar el repertorio reunido en su flamante disco doble “Peregrinaçao” donde, avisó, “incluyo canciones que tienen que ver con un puente que he tendido con la Argentina”.

“Eso que me pasó en la Argentina al poder vincularme con artistazos que ya conocía y con otros que no conocía me hizo sentir una tremenda identificación y eso no es algo que suceda en todos los lugares”, destacó Pontes durante una entrevista con Télam.

“Ya venía cantando temas del repertorio de Mercedes Sosa y de Raúl Carnota, pero aquel encuentro fue increíble”, recordó la cantante y compositora sobre la experiencia vivida en abril de 2015 en el porteño Teatro Coliseo donde, en ocasión del cierre del Mestiza Festival, tuvo contacto con Amelita Baltar, Jairo, León Gieco, Jaime Torres, Lidia Borda y Mariana Carrizo, entre otros.

Como legado de aquella noche, en “Peregrinaçao”, con el que vuelve a bateas tras siete años, incluye los sonidos argentinos de “Vamos Nina”, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer; “Alfonsina y el mar”, de Ariel Ramírez y Félix Luna; y “Solo le pido a Dios”, de León Gieco.

“Ya venía cantando temas del repertorio de Mercedes Sosa y de Raúl Carnota, pero aquel encuentro fue increíble”, recordó la cantante y compositora sobre la experiencia vivida en abril deho), Juan Carlos Cambas (piano), Paulo Da Silva (percusiones) y Hubert-Jan Hubeek (saxo).

Puesta a definir la totalidad del camino que implicó el álbum doble cantado en portugués, español y hasta con una canción en inglés, apuntó que “fue un trabajo que fue creciendo en un peregrinaje donde la poesía y la sonoridad de los arreglos son las brújulas”.

“Se trata de 22 temas -abundó- donde se pueden sentir cosas y que procuran buscar algo que nos trascienden en un proceso muy interesante, muy fatigoso y de mucha alegría. Fue construido a partir de contrastes, con momentos de gran soledad y otros de explosión y, sobre todo, de contacto con el público”.

Télam: ¿Cómo fue la decisión de ir mostrándole a los espectadores un material tan diverso y variado?

Dulce Pontes: Desde 2005 que vengo haciendo todo al revés y la gente está siempre abierta a escuchar lo nuevo que tengo para ofrecerle. Tengo un público que es una bendición que tengo porque crecemos juntos entendiendo que es necesario seguir creando cosas y no hacer lo fácil.

T: ¿Es por eso que también puede despegarse del fado?

DP: Muchos dicen “a la Dulce le gusta cantar fados” pero ciertamente nunca me encasillé ahí porque no todo lo que viene de Portugal es fado y nunca grabé un disco íntegramente de fado. Entiendo que de Portugal se cree ese estigma a partir de una figura como Amalia Rodrígues, y yo amo el fado y amo cantarlo porque requiere de mucho duende, pero siempre también me he interesado por el folclore portugués y sus raíces que inclusive son anteriores a las del fado. De hecho, para mí sería fácil acercarme a determinados fados pero ¿Por qué seguir la repetición en la música que es algo que no me gusta? Yo prefiero la experimentación y el riesgo porque eso me hace soñar y seguir.

T: ¿Con ese espíritu encara la celebración por 30 años de trayectoria?

DP: Es un camino que va siendo hecho cíclicamente. 30 años es un número redondo pero mi intención es seguir creando y experimentando porque eso es muy importante para mi desarrollo musical y como intérprete. Yo soy un poco camaleón y soy un poco marginal. Me gusta moverme. No hacer simplemente lo que se espera porque es más fácil. Así que me dan ganas de pensar otra cosa, otra aventura, otro viaje y cuando la música habla del alma y del sentimiento, pasan cosas mágicas en el encuentro con otros.

