Martín Lousteau: “Me gustaría competir dentro de Cambiemos”

El ex embajador en Estados Unidos Martín Lousteau estuvo en la Feria del Libro y reiteró su pedido de internas en Cambiemos para competir en la Ciudad de Buenos Aires.

"La elección nacional tuvo a Cambiemos en la Ciudad. El Presidente dijo que cada uno de los distritos decidía, el fortalecimiento de Cambiemos es afianzarlo en todos lados", señaló el economista.

Sobre el espacio en que quisiera competir, el ex ministro indicó: "Me gustaría que fuera dentro de Cambiemos, no solo estamos cumpliendo lo que dijimos en los pasos, tenemos cosas para aportar a la discusión, al momento que la discusión se da de cara a la gente es en unas elecciones. No es un cogobierno, es una coalición y no hay otra instancia para dirimirlo que en la elección de medio término", recalcó.

Consultado sobre su salida anticipada de la embajada estadounidense, Lousteau dijo: "Hubiera sido mucho más sencillo especular con que la visita [entre Macri y Trump] terminara, pero hubiese sido malo para Argentina porque después de la visita al día siguiente se iría el embajador".

