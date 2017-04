Mario Pergolini criticó el video contra los cambios en el Incaa

Fue durante su programa de radio en Vorterix; el conductor aseguró que las afirmaciones vertidas en el material audiovisual no son ciertas

19 de Abril de 2017 | 18:28

(web)

En los últimos días, se generó un gran revuelo a partir de la desvinculación del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Alejandro Cacetta, y diferentes organizaciones salieron públicamente a manifestarse en contra de la decisión y mostrar su posición de defensa del cine nacional.

Una de esas organizaciones fue la Asociación de Directores de Cine PCI, que realizó una fuerte campaña en redes sociales con un video en el que aparecen diferentes actores. Mario Pergolini opinó en su programa de radio en Vorterix al respecto y advirtió que los artistas salieron en defensa de situaciones que aún no pasaron.

"No podemos hacer campaña por cosas que no son ciertas", manifestó y agregó: “Les soy sincero, la verdad es que ya pecan de pelotudos, por decírselos con cariño. A muchos de ellos los conozco. Aparecen en el video diciendo lo que no está pasando. Siguen inventando una cosa que no está sucediendo".

Pergolini se mostró muy crítico sobre el video y expresó: "Basta de este video, enserio, es insoportable. Les juro que no sirven ni para la causa contra el cáncer. La verdad es que están sobreactuando. Los videos de todos, es insoportable. Entiendo el histrionismo, pero por Dios qué pelotudos".

Durante su descargo, el conductor hizo referencia a la nota de José Crettaz a La Nación y detalló sobre la situación del Incaa:"¿Está intervenido? No, no está intervenido. Y están las declaraciones de su vicepresidente en las que dice que no hay ningún tipo de intervención ¿Hay una ley que habla de financiamiento? No hay ninguna, ninguna en proyecto, ninguna en preparación. Dicen que hay que modificar la ley de cine, no está en los borradores, no existe, no hay nadie que lo haya dicho".

Leer mas