Marian Farjat y Brian Lanzelotta se reconciliaron…por quinta vez: “Nos tenemos un montón de cariño”

Marian Farjat y Brian Lanzelotta se reconciliaron por quinta vez y ahora ella habló sobre el nuevo encuentro entre los dos. “No somos novios. Pero hablamos, nos vimos y nos dimos cuenta de que tenemos mucho cariño. No sabemos qué va a pasar”, sostuvo.

Los dos se conocieron en Gran Hermano y ahora decidieron darse nuevamente una oportunidad para el amor. “La realidad es que él está viajando, con mucho trabajo; y yo también, ahora estoy en Mar del Plata protagonizando un infantil durante las vacaciones de invierno, más las giras de Las Farjat. Eso no significa que no nos extrañemos”.

???? @askdenim A post shared by Marian Garcia Farjat ???? (@marianfarjat) on May 11, 2017 at 7:18pm PDT

“Todavía no tenemos el rótulo de novios. ¡A mí no me lo pidió! Ja, ja. Pasaron muchas cosas y no queremos apresurar las cosas. Es cierto que nos volvimos a ver, hablamos todos los días, pero no somos novios. Obvio que nos tenemos un montón de cariño…”

“Me robó un beso. Si dijera que no, les estaría mintiendo. Y sí, reavivamos la pasión. Siempre tuvimos mucha piel… Hay y hubo mucho amor”, finalizó. Ojalá puedan encontrar paz en su relación, que ya lleva muchos años e idas y vueltas.

