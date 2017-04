NOTICIA

Publicado el 19.04.2017

Marenostrum vuelve a anunciar un nuevo recinto sin tenerlo cerrado Si eres de los que ha seguido la trayectoria del festival Marenostrum sabrás los muchos problemas que están teniendo tanto en su edición del pasado verano como en la que tienen previsto organizar este año.

Ya el pasado verano se vieron obligados a aplazar el evento un día antes de celebrarse por no contar con el permiso definitivo para celebrarlo en el recinto que habían anunciado en la localidad valenciana de Alboraya. Finalmente, pese a las quejas de muchos de los que habían comprado su abono, el festival se aplazó a tres semanas después y se celebró en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia con un cartel muy diferente del anunciado previamente.

Desde entonces todo han sido problemas para el festival. Primero porque la promotora del festival volvía a anunciar su celebración en Alboraya, en unos terrenos que pertenecían a una empresa pública del Ayuntamiento de la localidad. La promotora lo anunciaba, con plano del recinto incluído, sin tenerlo todo atado como posteriormente se demostraría ya que ésta se vería obligada a buscar un nuevo recinto por no conseguir la cesión del espacio por parte de la empresa pública propietaria del terreno (la mayoría de los partidos políticos de la localidad votaron en contra de su celebración en ese lugar).

Finalmente, parecía que todo se iba aclarando cuando hace unos días la promotora del festival anunciaba su nuevo recinto, el mismo del pasado año: la Marina Real Juan Carlos I de Valencia. Pero los temores volvían a surgir después de que el alcalde de Valencia dudara de la conveniencia de celebrar el festival en ese recinto. Esa duda ha hecho que los responsables del espacio, el Consorcio Valencia 2007, han desvelado que lo único que ha hecho la promotora de Marenostrum es reservar el recinto unas fechas concretas para su celebración pero que de momento ni se ha formalizado el contrato de alquiler del lugar ni es seguro al 100% que se vaya a celebrar ahí. Primero la promotora deberá preparar la documentación necesaria para la autorización de la cesión del suelo, y el expediente será posteriormente remitido al Ayuntamiento de Valencia que es quién tiene la última palabra sobre su celebración o no del festival ya que es quien concede la licencia de actividad. Y el alcalde, como ya hemos mencionado antes, ya ha expresado sus dudas.

A pesar de que aún no tiene concedido el recinto, desde Marenostrum siguen actuando como si lo tuvieran, vendiendo entradas y anunciando nuevos artistas.

En esta misma situación está el festival Electrosplash que hace unos días anunciaba La Marina como recinto para su próxima edición anunciada para los dáis 21 y 22 de julio y que por lo que parece abandonará su habitual espacio en la playa de Fora Forat en Vinaròs (Castellón).

Más información:

Fuente: Horta Noticias

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ