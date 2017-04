Marcelo Tinelli dejó sus cargos en la AFA

Renuncia vía facebook

Marcelo Tinelli anunció ayer por la tarde su renuncia a la vicepresidencia de la Comisión de Selecciones de la AFA, a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook. El empresario televisivo, que también solicitó licencia por 18 meses a su cargo de vicepresidente de San Lorenzo, argumentó su alejamiento, amparándose en "la salud y en algunos episodios que sucedieron en estos últimos días" que, a su juicio, "precipitan esta decisión".

Tinelli también se apartará momentáneamente de su puesto como coordinador de Estatutos y Convenio de colaboración con la AFA "en nombre de la Superliga".

"Me quedan solamente palabras de agradecimiento para todos aquellos dirigentes que me acompañaron y creyeron en mi y a todos los hinchas (de San Lorenzo) por los hermosos momentos vividos en estos cinco años", manifestó.

"Me voy feliz por todo lo intentado y realizado. Este no es un adiós definitivo. Es un hasta luego. Gracias, gracias, gracias y más gracias", concluyó.

La semana pasada, según trascendió, Tinelli no viajó a España junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por sufrir un pico de presión, producto de estrés, y los médicos no le aconsejaron el traslado. El lugar de Tinelli en la entidad azulgrana será ocupado por el vicepresidente segundo del club de Boedo, Roberto Álvarez.