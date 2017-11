Marcelo Gallardo: "Con Boca estamos muy parejos; somos los mejores armados del fútbol argentino"

Publicidad

Marcelo Gallardo destacó el presente de River y aseguró que “somos los mejores armados del fútbol argentino”. El Muñeco dijo que aunque están muy lejos en el campeonato, a nueve puntos de la cima con un partido más, “con Boca estamos muy parejos”.

“Cuando quieren desestabilizar de afuera me da mucha bronca, pero a nosotros no hace más que fortalecernos”, advirtió Gallardo, quien negó que la ausencia de Batalla de los últimos partidos haya sido por un acto de indisciplina.

“Es una cuestión de competencia. La convivencia grupal es muy buena. No hay que creer en lo que se dice. Bologna ayer (frente a Unión) respondió bien y va a seguir teniendo la posibilidad y el respaldo hasta que me demuestre lo contrario. Tiene su chance. Aunque no dejo de confiar en los otros”, agregó en diálogo con Closs Continental.

A la hora de hacer un repaso de su ciclo en River, Gallardo reconoció que “pasaron cosas increíbles”, sobre todo con las lesiones y las salidas de Alario y Driussi. “Cuando vinieron Borré y Larrondo teníamos cinco delanteros”, recordó.

Y agregó: “Jugar finales siempre motiva, no es fácil llegar, y nosotros estuvimos a punto de jugar dos. Por eso hay que ser bastante equilibrado cuando hacemos un análisis. Vivimos dos semanas complicadas (eliminación de la Libertadores con Lanús y derrota en el Superclásico con Boca), es normal que después de una desilusión pasen estas cosas. Hay que recuperarse”.

Mi continuidad en River tiene que ver con un sentido de pertenencia absoluta

Sin embargo, esto no fue un impedimento para que asegurara su continuidad más allá de diciembre, cuando venza su contrato. “Me entusiasma y me moviliza armar equipos para ganar. No me conformo con lo que he ganado. Me quedo porque tengo deseos. Mi continuidad tiene que ver con un sentido de pertenencia absoluta”, finalizó.

LEA MÁS:

La contundente declaración con la que Marcelo Barovero le cerró la puerta a River

El ninguneo del entrenador del Gremio a River

Marcelo Gallardo destacó la actuación de Bologna ante Unión: “Probablemente juegue el domingo”



Fuente: Infobae | Información General