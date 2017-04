Mansilla: “Ahora el desafío es unir a la oposición”

El protagonismo de Mariano Mansilla en la política neuquina estaba marcado desde la cuna. “Cuando tenía 40 días mi madre (Sara), por su activismo en la luchas obreras y sindicales, estuvo detenida en la Comisaría Primera ante un visita del expresidente de facto Roberto Marcelo Levingston, y yo con ella. A mi padre (Rubén) lo cesantearon cuatro veces por su accionar gremial y cada dos por tres nos allanaban la casa”, relató.

Y su postura crítica al MPN se la transmitió su abuelo Mateo: “Era radical y decía que no hacía política porque no compartía como manejaba a la provincia. Pero llegado momento fui en contra de ese mandato familiar y participé de la creación de Une (Unión de los Neuquinos), porque entendimos que los cambios de fondo sólo se pueden hacer desde el poder”.

Dijo que desde siempre tiene como objetivo derrotar al MPN porque “para que nazca algo nuevo lo viejo tiene que morir”. Tanto que con compañeros del secundario llegaron a pensar en hacer una línea interna, pero ya en la universidad “vimos que ese camino, tal vez más corto, nos hubiera diluido en una estructura ya corrompida y elegimos otro”.

Pero el MPN hace más de 50 años que gobierna. ¿Es invencible?, se le planteó. “No, lo demostró Jaime De Nevares en la Constituyente nacional sacando 70 puntos. El desafío es unir a la oposición y creo que la elección de 2019 es la oportunidad”, dijo.

Los intentos en ese sentido han fracasado. “Hay que insistir. Me critican la política de alianzas pero ningún gobierno popular en América Latina ganó solo. Ni Lula en Brasil, Mujica en Uruguay incluso Cristina. Porque la sociedad no es mayoritariamente socialista. Vengo de un sector de izquierda, tengo ideas socialistas, pero el grueso de la sociedad no es socialista. Por eso es necesario tejer alianzas”, sostuvo.

El exintendente Martín Farizano lo intentó en esta capital, incluyéndolo como secretario e Gobierno. “No se dieron las cosas, pero es una semilla que hay que seguir regando, ahora hay nuevo actores, con experiencia, con trayectoria en cargos ejecutivos y legislativos. No hay que tener temor a hacer frentes comunes con sectores democráticos y que no estén ligados a la corrupción. El punto es no perder el eje de dónde venimos y hacia dónde vamos”, dijo.

Preguntado si lo conforma lo que ha hecho desde la política indicó que “no, porque aspiro a que logremos una transformación en Neuquén. La política me gusta pero no como un fin en sí misma sino como herramienta para lograr una transformación para mejorar la vida de los neuquinos”.