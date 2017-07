Mano a mano con el “Tren” Valencia: sus anécdotas en el Bayern Munich y los consejos para James Rodríguez

Cuando Adolfo 'Tren' Valencia fichó por el Bayern Munich, llegó a un club en sus horas más bajas. Llevaban tres temporadas consecutivas sin títulos, una anomalía futbolística provocada por el primer adiós de Jupp Heynckes, en octubre de 1991. Su sucesor, el danés Søren Lerby, acabó décimo en la Bundesliga. A la siguiente campaña, ficharon a Jorginho, Mehmet Scholl y Lothar Matthäus, quien regresó tras brillar en el Inter de Italia. Erich Ribbeck se hizo cargo del equipo. Se les escapó el título por sólo un punto.

Tras dos mandatos sin éxitos, tomó las riendas el legendario Franz Beckenbauer, dispuesto a arriesgar su prestigio de jugador haciendo su primera experiencia en los banquillos en un gigante alicaído. 'El Kaiser' tuvo como unos de sus primero fichajes al potente delantero colombiano, una de las figuras de la mítica selección colombiana integrada por Carlos 'Pibe' Valderrama, René Higuita y 'Tino' Asprilla, entre otros. Llegó procedente de Independiente de Santa Fe y, en su única temporada en Alemania, fue campeón de la Bundesliga y goleador del Bayern Munich con 11 goles en 26 partidos.

Después de 23 años, otro colombiano vestirá la camiseta del club bávaro: James Rodríguez, fetiche de Carlo Ancelotti, desembarcó en tierras germanas para reinventar su carrera, golpeada por las constantes suplencias bajo la conducción de Zinedine Zidane. Infobae charló con el 'Tren' Valencia para recordar su paso por el Bayern Munich y saber qué le aconsejaría a su compatriota, que afrontará un desafío que él vivió en carne propia:

–¿Cómo fue su llegada al Bayern Munich?

–La negociación la llevó a cabo Settimio Aloisio después de que hice tres goles con la selección colombiana en un amistoso ante Francia en Martinica. El Bayern Munich se interesó en mí y pidió tener la prioridad para ficharme. Ya me estaban haciendo un seguimiento y habían visto mis condiciones. Nos reunimos, a los dos días regresé a Colombia y le avisé a los dirigentes de Independiente de Santa Fe que me interesaba la oferta. Ahí comenzamos a hablar de mi regreso a Alemania y al poco tiempo estaba entrenando con ellos. Del Bayern Munich tengo los mejores recuerdos. Pasé grandes momentos, en un club con buenos directivos, todos eran grandes personas.

–¿Qué recuerdos le dejó su paso por el fútbol alemán?

–En un equipo vale mucho el compañerismo y cuando llegué a Alemania me sentí muy respaldado por cómo me trataron. La relación con mis compañeros era muy buena. Eso fue una de las cosas que más valoré: el respeto que tuvieron conmigo. Eso me hizo cada día esforzarme más y matarme por el club.

–¿Cómo fue su relación con Franz Beckenbauer?

–Franz Beckenbauer se portó conmigo super bien. Es una excelente persona. Siempre comprendió que yo quería ayudar al equipo y creyó en mis condiciones. Me ayudó mucho una traductora, que estaba presente en las reuniones que tenía con el técnico. Ella me decía si tenía que correr más o sí tenía que moverme sin balón. Y en las charlas de vestuario o en las indicaciones de partido, la persona que me orientaba era Jorginho. De todas formas, en el fútbol no influye el idioma. Hay que saber jugar, pararse en el campo y tener personalidad. Yo no lo tenía miedo a nadie, tenía las cosas muy claras.

–¿Le costó mucho adaptarse a la Bundesliga?

–Los entrenamientos eran muy fuertes. Fuimos a hacer una pretemporada a Francia a Holanda y se trabajó mucho en la parte física. Por eso los equipos alemanes rinden mucho, se preparan muy bien. La adaptación fue muy dura. Día a día te exigen mucho trabajo, te exigen disciplina, te exigen jugar buen fútbol. La única forma que tenía de mantenerme era entrenarme bien, comer bien, descansar bien, para poder rendir en los partidos. Yo lo tenía muy claro, quería ayudar económicamente. Me costó mucho adaptarme a los sistemas de allá, pero gracias a Dios las cosas se me dieron y pude ser campeón. Levantar el trofeo de la Bundesliga fue lo más lindo que viví ahí.

–¿Por qué tuvo que irse del Bayern Munich?

–No tenía ningún problema, ni siquiera con el idioma. Pero en mi segunda temporada, Franz Beckenbauer dejó el cargo de entrenador y contrataron a Giovanni Trapattoni. Yo estaba muy cómodo con Beckenbauer porque me pedía que juegue como lo hacía en Colombia. Trapattoni quiso imponer sus ideas en un equipo que venía de ser campeón. A mi no me gustó porque ya veníamos de ganar el título y creía que era conveniente cambiar todo. Me pareció que no era el momento adecuado. También tuve problemas de impuestos, mi transferencia estuvo mal hecha. Tuve que irme.

–¿Por qué piensa que James Rodríguez no logró ganarse un lugar fijo en el once titular del Real Madrid?

–Si James no logró ganarse un lugar en el Real Madrid fue por el entrenador. En cada partido que él jugaba, demostraba que tenía que ser titular. Todo el mundo vio eso. Jugaba muy bien. El único que no vio eso fue Zidane. Pero todo lo veíamos. A pesar de que no le daban muchos minutos, cuando entraba era un jugador muy diferente.

–¿En qué posición piensa que lo hará jugar Ancelotti en el Bayern Munich?

–Ancelotti debería hacerlo jugar de mediapunta. James demostró en la Copa del Mundo que ese es el puesto de él. Si lo pone de extremo, no creo que juegue a gusto. En el fútbol los entrenadores actuales suelen cambiar mucho de posición a los jugadores. Hay que aprovechar más sus capacidades. Esa es una de las cosas que está matando al fútbol.

–¿Qué recomendaciones le daría a James Rodríguez para triunfar en el Bayern Munich?

–La liga alemana es muy fuerte, donde hay muy buenos jugadores. James debe aprovechar al máximo sus chances. Yo le aconsejaría que aproveche sus condiciones para devolver la confianza que le dio Ancelotti. Debe ser disciplinado, hacer un sacrificio y estar bien preparado para un fútbol en el que hay que correr mucho. Y llevarse bien con sus compañeros, tratar de aprender el idioma lo más rápido posible. En el Real Madrid quisieron que se vaya para el Bayern Munich porque no lo tenían en sus planes. Ahora tiene que mostrar que esa fue la mejor opción.

LEA MÁS:

Bomba en el mercado de pases europeo: James Rodríguez, nuevo jugador del Bayern Munich

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo