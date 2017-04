Manifestantes cortaron Av. 9 de Julio en reclamo por el pago de planes de trabajo

Fotos: Ignacio Petunchi.

Manifestantes de agrupaciones de izquierda cortaron este miércoles durante varias horas la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, frente al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo por el pago atrasado de planes de cooperativas de trabajo.

Según explicaron los manifestantes, algunos de los cuales tenían palos y las caras cubiertas, el grupo estaba conformado por 15 organizaciones sociales del conurbano bonaerense, encabezados por Resistencia Popular y Ana María Villareal.

La protesta, que estuvo fuertemente custodiada por efectivos de Policía Federal, mantuvo cortada la mano que va al norte de la avenida 9 de Julio y los dos carriles del Metrobus entre las 12.30 y las 15.30.

Durante la manifestación, los participantes quemaron gomas, que fueron apagadas por personal de Bomberos, aunque no hubo desalojo: cuando comenzó el corte, un grupo de policías formó un "corralito" para evitar que se impidiera completamente la circulación y no hubo enfrentamientos.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había advertido este martes que se iban a desalojar los cortes de poca magnitud, algo que en este caso no sucedió, aunque hubo un amplio despliegue policial.

El reclamo de las organizaciones sociales fue por el "incumplimiento de las promesas de cobro de planes de trabajo" y por la no "apertura de nuevos padrones".

El piquete se levantó luego de que los delegados de las agrupaciones se reunieran con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y acordaran volver a encontrarse la próxima semana para analizar los reclamos: hubo un compromiso de las autoridades de acelerar el pago de los planes atrasados.

El vocero del corte, César Villanueva, afirmó que en el marco del Plan Argentina Trabaja unos "600 compañeros comenzaron a trabajar en obradores e iban a cobrar en enero, pero no pasó".

"Nos tapamos la cara porque tenemos que volver al barrio, estos policías son de nuestros barrios", señaló el dirigente.

