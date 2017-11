Maju Lozano vuelve a la conducción con "Todas las tardes": "La TV no está para cubrir necesidades, es entretenimiento"

Publicidad

“La propuesta para hacer este programa apareció en el momento ideal. Es como cuando te invita a salir justo el que te gusta”. Después de cinco años, Maju Lozano vuelve a la conducción: desde este lunes a las 18 estará al frente de Todas las tardes, el nuevo magazine de Canal 9, que contará en el panel con Tatiana Schapiro, Mica Viciconte, Gonzalo Rodríguez y Dan Breitman.

El ciclo abordará los temas de actualidad y no le escapará a las novedades más importantes del espectáculo, acompañados de “mucho humor”, en palabras de la conductora a Teleshow. “La idea es compartir una hora del día para que la gente se divierta y viva un momento de distensión. Claro que va a haber chusmerío, pero vamos a hablar de todo. Somos como una previa del noticiero”

En cuanto al penal, Gonzalito se encargará de las móviles en la calle, Schapiro abordará los temas de actualidad, Brietman le aportará su cuota de humor y Viciconte será la especialista en redes sociales. “Pero más allá de las tareas específicas de cada uno, la idea es charlar y divertirnos como si estuviésemos en el living de nuestra casa. Si al aire se muestra aunque sea un poquito de lo que pasa en nuestras reuniones…”, cuenta la conductora, que seguirá trabajando en La 100 con Santiago del Moro.

-¿Cómo vivís este regreso a la conducción, poco antes del debut?

– La tele la vivo relajada. Obviamente quiero que nos vaya bien -es lo que más quiero en este mundo- pero no lo vivo con presión por el rating. Me parece que lo importante es hacer lo que uno tiene ganas de la mejor manera posible, y si los números acompañan, genial. La verdad, nunca le di bola a los números. Soy consciente de que estamos haciendo tele, que es un negocio y que tiene que funcionar para salir al aire, pero me interesa hacer algo que esté bueno. Que la gente prenda la tele y se divierta, se relaje y la pase bien. Para cosas duras está la vida…

-¿Pero te fijás en la competencia? ¿Sabés qué hay en los otros canales a la hora de tu programa?

-Me estuve fijando estos últimos días. Sé que en América están Infama y Telefe y El Trece creo que tienen ficciones de afuera. Pero no lo vivo como una competencia y no me desvela lo que están haciendo los otros. Hay lugar para todo, sobre todo en este momento en el que la tele cambió tanto y la gente tiene tantas posibilidades de ver cualquier cosa: podés abrir la PC y mirar una serie, una ficción o lo que sea. Está buena la variedad.

-¿Vos mirás televisión?

-Ahora que cambié de horario en la radio y me levanto temprano, miro bastante. A la tarde hago zapping: Intrusos, Confrontados, Pamela a la tarde, y Cortá por Lozano. A la noche me enganché con El Maestro y a veces miro Intratables. Pero como me levanto a las 5 de la mañana me acuesto temprano.

-¿Qué falta en la televisión?

-No siento que falte algo. Trato de no ser muy crítica con la tele porque me parece que cada uno desde su lugar aporta lo que puede. La tele no está para cubrir necesidad, tiene que ser entretenimiento. Por eso elijo programas para pasarla bien, informarme un poco y relajarme.

-¿Recibiste mensajes con buenos augurios de parte de colegas tuyos?

-¡Sí, me estoy reencontrando con mucha gente! Me mandaron mensajes personas que no veo hace mucho, me divierte y me da alegría.

-Mariana Fabbiani, que fue la que te abrió las puertas en RSM, ¿también te mandó mensaje?

-No, hace mucho que no me cruzo con Mariana…

-¿Qué fue lo que pasó entre ustedes?

-Yo la quiero mucho… RSM fue un programa muy importante para mí y Mariana me abrió las puertas a este mundo de la tele. Siempre le voy a estar agradecida, toda la vida. No pasó nada en particular. Pero en la vida uno va tomando diferentes caminos. Te ves y después te dejás de ver. Los hijos… Pero la quiero mucho y aprendí mucho con ella. Es una mina muy profesional y buena compañera, aunque la vida nos llevó por otros lados.

Su hijo, Joaquín, fruto de su relación con Julián Varde, tiene seis años y le garantiza ciertas libertades para encarar proyectos como este. “O por lo menos ahora que está más grande no me da tanta culpa alejarme muchas horas”, reconoce, con humor. Y en cuanto al corazón, se encuentra soltera tras separarse del abogado Hernán Coquet.

“Estoy en un momento de mi vida en el que soy puro disfrute: tengo ganas de estar en los lugares en los que la paso bien con gente que la paso bien. No me obligo a forzar situaciones. Con él terminó todo bien, no he tenido relaciones que terminaron mal. Pero un día te decís ‘¿te parece?’ No pasó algo en particular, aún hoy hablamos casi todos los días. Pero las cosas no estaban como para seguir. Y para seguir al pedo… Ya estoy medio vieja. A esta altura aprendí que la felicidad no te la trae el otro. El otro ayuda, claro, pero nadie viene a salvarte de nada”.

Y confesó: “Me encuentro sola y en un momento muy lindo y relajado, por eso tenía ganas de hacer algo que acompañe en el estado en el que estoy, no quiero quemarme la cabeza. Estoy con la radio hace muchos años que ya cubre con casi todas mis expectativas, así que sentía que si aparecía algo tenía que divertirme mucho. Por eso me han ofrecido otros programas pero no los acepté”.

Fuente: TeleShow | Espectáculos