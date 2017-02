Mahershala Ali ganó el premio al mejor actor de reparto

La 89a edición de los premios de la Academia comenzó este domingo con Justin Timberlake cantando en el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles, para presentar al anfitrión de la gala, Jimmy Kimmel.

El presentador sazonó su monólogo, como se esperaba, con condimento político en plena tensión en el país por las políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump.

Mahershala Ali, mejor actor de reparto

Gran favorito, Mahershala Ali ganó este domingo el Óscar a mejor actor secundario y se convirtió en el primer actor musulmán en llevarse la gran estatuilla del cine.

El actor de 43 años fue galardonado por su papel en el drama familiar "Moonlight", imponiéndose al británico Dev Patel, a los veteranos actores estadounidenses Jeff Bridges y Michael Shannon y al joven Lucas Hedges.

"Mi abuela hubiera querido que me abrochara el botón" del saco, bromeó antes de comenzar su discurso.

Su primer agradecimiento fue a sus "maravillosos maestros". "Constantemente me dijeron (…) no es sobre ti, es sobre los personajes. Tú eres su sirviente, están a servicio de estas historias y con estos personajes me siento bendecido de tener esta oportunidad", señaló.

Ali, convertido al islam en 1999 e hijo de una pastora evangélica, se unió en 2001 a la comunidad Ahmadiyya Community, un movimiento visto como hereje por otros cultos islámicos.

Dijo recientemente a la revista británica Radio Times que descubrió que estaba en una lista de vigilados del FBI después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

